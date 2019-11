Timei : "Je veux me battre pour décrocher mon premier CDI"

Pour Timei, c'est direction le CFPA (centre de formation professionnelle des adultes) de Pirae grâce à des bus mis en place par les organisateurs. "C'est vraiment pratique, car ce n'est pas toujours facile de s'y rendre", admet-il. Pendant un peu plus d'une heure et demie, Timei va être briefé avec un groupe d'une dizaine d'autres personnes à la formation de soudeur proposée par le centre. Formation qui aboutit à un titre reconnu niveau CAP/BEP. "On a choisi volontairement des domaines d'activités qui ont besoin de main-d'œuvre", souligne Olivier Pôté, le directeur de Face.



"J'ai déjà fait un peu de soudure et j'aimerais bien me former plus, car c'est un métier qui peut présenter quelques risques, mais si on le fait avec la bonne tenue, le casque et que l'on apprend toutes les règles, ça va", confie avec optimisme Timei, qui espère bien intégrer cette formation rémunérée de 30 semaines. Et pourquoi pas décrocher enfin son premier CDI, voire même travailler pour son compte d'ici quelque temps. "Il est essentiel que les stagiaires choisissent une formation qui les intéresse pour s'insérer ensuite dans le marché du travail", insiste le directeur général du CFPA, Michel Blanchemanche.