Tiki Tama et Green Warriors ne ratent pas leurs entrées

C'était au tout ensuite des Green Warriors d'entrée en scène, avec dans leur rang des joueurs comme Teonui Tehau, génial buteur de l'AS Vénus, son coéquipier à Mahina Marama Amau, ou encore Rainui Tze Yu, et Victor Snow de l'AS Dragon. Ces derniers étaient opposés à Mataiea, finaliste de la dernière édition.



Contrairement au premier match de la soirée, cette rencontre a été très fermée, et hachée par les fautes. Seulement deux buts ont été inscrits au cours des deux premiers tier-temps. Teaonui Tehau, et Rainui Tze Yu ont tous les deux permis aux Green Warriors de mener 2-0 avant d'aborder l'ultime période. Moment choisi par Mataiea pour amorcer son come-back. Les joueurs de Teva I Uta ont rapidement inscrit dans le troisième tiers-temps pour repasser devant au tableau d'affichage (3-2).



Mais les Green Warriors se sont accrochés, et Rainui Tze Yu avec son deuxième but de la soirée, a permis à son équipe de revenir au score (3-3). Victor Snow a même l'occasion de redonner l'avantage aux Green Warrios, mais ce dernier a manqué son pénalty. Le score ne bougera plus, et les deux équipes ont du se départager aux tirs au but disputés sur le format de la mort subite. Et à ce petit ce sont les Green Warrios qui ont tiré leur épingle du jeu, et qui ont signé donc leur premier succès dans la compétition.



Dans l'autre rencontre de mercredi, en catégorie Fun, la deuxième équipe des Tiki Tama s'est imposée face à Fautaua Val sur le score de 7-6, grâce notamment à un quadruplé de Naea Bennett.