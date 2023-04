Tiki Fest, soirée d’anthologie au parc Vairai

Tahiti, le 2 avril 2023 – L’édition 2023 du Tiki Fest a enflammé le parc Vairai de Punaauia samedi soir. Avec des artistes comme Bob Sinclar, Orelsan ou encore Jidax, cet événement a fait l’unanimité auprès des 5 500 festivaliers présents. Retour sur une soirée mouvementée à Tahiti



Il n’est même pas 14 heures et les premiers fêtards débarquent au parc Vairai de Punaauia pour l’édition 2023 du Tiki Fest qui s’est déroulée samedi. Tous ont l’air ravis d’être là, certains se sont même pailletés le visage pour l’occasion. “C’est le plus gros événement de Polynésie, on est forcément impatient de rentrer et de faire la fête”, lâche Camille avant de franchir les contrôles de sécurité et d'enfiler son bracelet à l'effigie du festival. Sous un soleil de plomb et dans une chaleur étouffante, les premiers artistes, Tuakana, T-Unit et Pepena, se succèdent devant une foule timide. Alors que les files d’attente des stands de boissons alcoolisées s’allongent, la piste de danse se gonfle également pour le show du DJ Vaki. Le set de l’artiste essentiellement composé de deep house fait clairement son effet. “C’est parfait pour lancer véritablement la nuit”, s’exclame Alexis avant de partir au milieu de la fosse avec ses amis.

Si Vaki a su en effet motiver la plupart des fêtards, c’est bien le duo de musique électronique Synapson avec leurs sonorités groovy et rythmées qui ont véritablement électrisé la foule pendant plus d’une heure. Habitués des scènes polynésiennes, le groupe a fait basculer le public dans l’euphorie. Une situation parfaite pour l’artiste suivant qui était certainement celui le plus attendu de la soirée : Orelsan.



Orelsan dynamiteur



Pour son premier concert en Polynésie, on peut dire qu’Orelsan a fait le show. Sur scène, son énergie débordante a conquis le public qui a sauté et dansé sur ses titres comme La Pluie pendant plus d’une demi-heure, reprenant même a capella le fameux refrain de cette chanson “Il fait beau, il fait beau, il fait beau chez moi”, qui, pour ceux qui l’ignorent, n’est pas un morceau qui parle de la pluie et du beau temps. “J’adore Orelsan, c’est vraiment génial de pouvoir le voir ici”, s’enthousiasme Flore en interrompant sa danse endiablée. Même constat quelques minutes après pour Valentine pour qui la présence du rappeur lors de l’événement a été déterminante quant à sa présence, “sans lui, le festival aurait eu une envergure moindre et je ne serais peut-être pas venue”. Autant dire que le rappeur originaire de Caen a fait l’unanimité auprès du public, même si pour certains, son apparition a été de trop courte durée : “C’était super, mais bien trop court, ça laisse un goût de trop peu. Mais c’était quand même incroyable de le voir”, relativise Flore entre deux gorgées de bière.



L’apothéose Bob Sinclar



L’autre tête d’affiche de la soirée était le DJ français connu dans le monde entier Bob Sinclar. L’espace de danse vide en fin d’après-midi est maintenant saturé de festivaliers. Les bras levés et balancés au rythme des titres iconiques de l’artiste, l’ambiance est à son paroxysme. “L’enchainement Orelsan et Bob Sinclar est incroyable, tout le monde s’éclate, tout le monde danse, l’atmosphère est fantastique” s’égosille Rodrigue, un autre festivalier visiblement éméché. La soirée, elle, s’est terminée avec le duo Jidax. Même si la plupart des fêtards commencent à se diriger vers la sortie, les remix électroniques du groupe parisien font tout de même l’effet escompté sur ceux qui sont restés. “Je ne connaissais pas du tout ce groupe, mais il est vraiment top ! Leur musique électro marche bien, c’est dommage qu’il y ait déjà des gens qui commencent à partir. Moi je compte bien rester jusqu’à la fin” ajoute Rodrigue avant de disparaitre définitivement dans la foule.



A la fin du festival, peu après minuit, devant l’entrée du parc, c’est maintenant l’heure du debrief pour les fêtards : “L’endroit était superbe, la musique était sympa, c’était plutôt bien organisé, je ne suis vraiment pas déçu d’être venu. Le seul bémol a été le manque de toilettes pour les filles”, résume Manon en attendant son taxi. 5 500 personnes ont participé à cette édition 2023 du Tiki Fest.