Tiki Fest : “Ça va être monstrueux”

Tahiti, le 30 mars 2023 – Le Tiki Fest reprend du service samedi au parc Vairai, quatre ans après sa dernière édition, avec en têtes d'affiche Orelsan, Bob Sinclar, Synapson et Jidax. Les artistes sont arrivés cette semaine à Tahiti, déjà éblouis par le cadre du festival.



C'est le grand retour du festival de musique électro-pop, Tiki Fest, organisé ce samedi au parc Vairai de Punaauia de 14 heures à minuit. Quatre ans après sa dernière édition en 2019, le festival mis sur pieds par le Studio 87 de Florian Sodoyer accueille les quatre têtes d'affiche Orelsan, Bob Sinclar, Synapson et Jidax. Côté local, le festival accueillera Tuakana, Dj T-Unit, Pepena et Vaki durant l'après-midi.



Synapson conquis



Les artistes sont arrivés cette semaine au fenua. Groupe de “synthpop” français formé en 2009 par deux amis DJ, Alexandre et Paul, Synapson doit ouvrir le bal en début de soirée. Une musique qu'ils aiment à décrire “eclécteonique”. Le terme n'est pas d'eux, mais d'un journaliste qui commentait l'une de leur prestation. “On trouve que ça résume plutôt bien notre musique”, expliquent à Tahiti Infos les deux amis qui sont arrivés cette semaine à Tahiti. “On a été merveilleusement bien reçus ! Et surtout dans un cadre comme celui-là. On a la chance à chaque fois d’être reçus par notre ami Florian Sodoyer qui, lors de notre dernière venue nous a fait jouer sur un "Motu" au milieu de nulle part et en plein après-midi. Ce qui est, pour nous, le lieu et le set time idéal pour notre musique.”



Les deux Dj partageront une nouvelle fois les platines avec Vaki, qu'ils avaient déjà rencontré lors de leur dernier séjour. Visiblement enchantés de revenir au fenua. “Sur l'un de nos derniers séjours à Tahiti, nous avions déjeuné au Coco Beach et nous avions fini la journée les pieds dans l’eau à danser toute l’après-midi. Quelque chose de tout à fait banal pour beaucoup de Polynésiens, mais qui pour nous était un moment inoubliable.”



Bob Sinclar, connaisseur



Dj français qu'on ne présente plus, Bob Sinclar connaît lui aussi la Polynésie pour s'y être déjà produit plusieurs fois. “Je suis tellement heureux de revenir chez vous. C’est le Tiki fest. Ça va être énorme. Synaspson, Jidax, Orelsan ! Là, il y a du trés lourd. Ça va être monstrueux”, exultait le Dj avant son arrivée. “Vraiment, vous n'avez pas conscience de là où vous habitez. C’est extraordinaire. C’est le plus bel endroit de la Terre. Donc je suis très impatient de revenir, bien sûr, après la fête qu’on avait fait dans les rues, après la pool-party énorme… Donc, je ne pouvais pas ne pas revenir.”



Orelsan, quant à lui, est arrivé mercredi avec ses inséparables acolytes, Ablaye et Skread. Une première expérience du fenua pour le désormais célébrissime rappeur français qui gratifiera le public polynésien d'un showcase avec quelques chansons issues de ses différents albums.



Rédigé par Antoine Samoyeau le Jeudi 30 Mars 2023 à 20:46 | Lu 350 fois