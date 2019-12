Tikanui Smith à l'Eddie avec les meilleurs

Parole à Tikanui Smith :



Tes impressions pendant la cérémonie ?



"Alors la cérémonie d’ouverture du Aikau…c’est difficile de trouver les mots…Déjà l’invite c’était 'ouf' mais je savais que la cérémonie, ça allait être quelque chose de très fort en émotion car c’est vraiment la compétition de référence dans le monde du surf de gros. Spécialement par rapport à Eddie Aikau qui s’est battu contre les tempêtes pour sauver des vies, donc il y avait encore plus de signification pour nous les participants."



Comment la cérémonie s’est-elle déroulée ?



"J’avais hâte de sentir le mana dans la baie de Waimea. On s’est présentés à 11 heures avec Michel Bourez et mes copains cameramen qui m’ont suivi pour documenter tout ça. Ensuite, il y a eu un tama’ara avec tous les compétiteurs et la famille Aikau. Vers 13 heures, on a commencé les prières en hawaiien avec plein de Hawaiiens autour du cercle, avec le kava pour la connexion aux ancêtres et surtout à Eddie. On a tous reçu un cadre en l'honneur de cette invitation. Ensuite, on a fait le 'paddle out', un cercle au milieu de la baie avec un jeté de fleurs incroyable et une énergie de fou. Enfin, Clyde Aikau, le frère de Eddie, a fait une dernière prière dans l’eau pour invoquer la houle. J’en ai encore des frissons !"



Quel est le programme ?



"Je vais me préparer à Tahiti, mes planches sont sur place comme ça dès qu’il y aura de la houle je pourrai y retourner facilement. Pendant la cérémonie, il y a eu un moment où j’ai pensé très fort à Tahiti. J’ai été fier de représenter la Polynésie auprès de toutes ces légendes du surf, avec ce mana de Hawaii. Maintenant, je vais me ressourcer avec le mana de nos îles avant d’y retourner."