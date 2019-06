Tikahiri de retour avec "Jesus is back"

Le groupe de pop américain The Dandy Warhols, que les Tikahiri ont rencontré lors du Black Woodstock en Nouvelle-Calédonie en 2017, s'est ensuite chargé du mixage de l'album. "C'est un groupe dont je suis vraiment fan. J'adore leur musique, et le son qu'ils ont. J'adore leur vibs, un peu discothèque, rock, et en même temps on ressent une certaine douceur aussi", a expliqué Aroma Salmon.



Sur cet album les fans de la première heure du groupe pourront s'y retrouver avec des morceaux aux sonorités heavy metal et punk qui ont fait la renommée des Tikahiri depuis plus de dix ans au fenua. Mais les moins initiés pourront également apprécier ce nouvel opus avec des chansons plus "douces" résolument pop. "On n'est pas juste des destroyers. On a aussi un côté plus doux, et puis on a pris un peu de bouteille. Et c'est vrai que l'on ait plus apaisé qu'avant", a affirmé Aroma Salmon.



A noter que la version CD du cinquième album des Tikahiri devrait être disponible le mois prochain.