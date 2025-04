TikTok teste des notes de contexte similaires à celles de X et Meta

San Francisco, États-Unis | AFP | mercredi 16/04/2025 - TikTok va tester une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d'ajouter des "Footnotes" ("notes de bas de page") fournissant du contexte aux vidéos qui pourraient contenir des informations fausses ou trompeuses.



L'application appartenant au groupe chinois ByteDance a annoncé mercredi le lancement de cet outil similaire aux "Community Notes" de X (anciennement Twitter), copié depuis par Meta (Facebook, Instagram).



Elle va d'abord l'évaluer aux États-Unis, où elle compte quelque 170 millions d'utilisateurs et est menacée d'interdiction à cause d'une loi sur la protection de la sécurité nationale.



Contrairement à X, et en partie Meta, TikTok poursuivra son propre programme de vérification des faits pour lutter contre la désinformation, a précisé dans un communiqué Adam Presser, responsable des opérations de l'application.



"Footnotes s'appuiera sur le savoir collectif de la communauté TikTok en permettant aux gens d'ajouter des informations pertinentes au contenu de notre plateforme", a-t-il indiqué.



L'outil "s'ajoutera à notre série de mesures qui aident les gens à comprendre la fiabilité du contenu et à accéder à des sources faisant autorité, telles que les étiquettes informatives, la fonction de recherche, notre programme de vérification des faits, etc", a-t-il ajouté.



Les utilisateurs adultes américains qui sont sur TikTok depuis plus de six mois et n'ont pas enfreint les règles du service ont été invités à poser leur candidature pour contribuer aux "Footnotes".



Ils pourront également évaluer les notes rédigées par d'autres personnes. Celles qui seront jugées "utiles" apparaîtront sur TikTok, et tous les utilisateurs pourront alors voter à leur tour, selon M. Presser.



Il espère que ces notes apporteront des informations sur des sujets scientifiques, des précisions sur des statistiques qui peuvent donner des impressions trompeuses ou encore des mises à jour sur des événements en cours, par exemple.



Elles serviront aussi pour les contenus que les organisations tierces et partenaires de TikTok --telles que l'AFP-- ne peuvent pas vérifier.



Meta a mis fin en début d'année à son programme de vérification des faits aux Etats-Unis, que Mark Zuckerberg, patron du groupe californien, a assimilé à de la "censure", reprenant les termes du parti républicain au pouvoir.



Il a été remplacé par les notes de la communauté similaires à celles qu'affectionne Elon Musk sur X, considérées comme inefficaces par de nombreuses ONG et chercheurs pour combattre la désinformation.



Une loi votée en 2024 par le Congrès américain impose à ByteDance de céder le contrôle des activités américaines Tiktok, sous peine d'interdiction aux Etats-Unis.



Le président Donald Trump a accordé deux délais, reportant l'échéance au 19 juin. Il a récemment accusé la Chine d'avoir fait capoter un projet d'accord sur une vente, à cause des nouveaux droits de douane qu'il a imposés.

le Jeudi 17 Avril 2025 à 09:23 | Lu 88 fois