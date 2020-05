Ticket Pacific, c'est aussi une plateforme pour les dons

Par l'intermédiaire de la plateforme Ticket Pacific, "tout un chacun pourra proposer des dons de 1 000 Fcfp, 2 000 Fcfp, 5 000 Fcfp, 7 000 Fcfp et 10 000 Fcfp de la même manière que pour acheter des billets pour les spectacles", a indiqué la directrice générale de Radio 1 et Tiare FM, Sonia Aline. Elle a également précisé que "ces sommes peuvent évidemment être multipliées, de la même façon qu'on peut acheter plusieurs places de spectacle pour un certain prix". La plateforme est accessible en ligne "via internet ou smartphone", mais il est également possible de se rendre dans l'une des billetteries des quatre supermarchés Carrefour pour payer directement à la caisse.Selon Sonia Aline, les dons en ligne ont fait leurs preuves par le passé : "On a régulièrement fait des actions caritatives pour diverses occasions, la dernière étant celle faite en faveur du Vanuatu à la suite d'un cyclone très important. On a fait une collecte de dons pour cette opération qui avait bien fonctionné et on a souhaité réitéré cette action" a-t-elle indiqué.