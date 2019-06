Tiathlon Nature – Xterra Tahiti : Teva Poulain 5e, meilleur Tahitien

La quatrième édition de l’Xterra Tahiti s’est déroulée les vendredi 31 mai. Plus de 1000 participants étaient au rendez-vous de cet événement comprenant sept épreuves inscrit au calendrier des grand évènements du Pays. Cette nouvelle édition a tenu toutes ses promesses avec du fun mais aussi son lot de difficultés en raison de la pluie qui a sévi avant l’épreuve, rendant les différents parcours boueux.



Comme en 2015, c’est le champion de triathlon métropolitain Brice Daubord qui remporte la catégorie reine, le Xterra. Il fallait boucler 1500 mètres en natation, 30 km en VTT et 10 km en course à pied. Trois autres métropolitains arrivent en deuxième, troisième et quatrième place : Cédric Fleureton, Arthur Serrières et Maxim Chané.



Le meilleur Tahitien est Teva Poulain, qui s’octroie une belle cinquième place. Adepte du Waterman Tahiti Tour, Teva Poulain s’est mis au vélo sur route et au triathlon il y a deux ans, devenant un des meilleurs triathlètes locaux. Belles performances des locaux Nuumoe Lintz, Ludovic Chastaing, respectivement sixième et septième.



Nos trois locaux arrivent avant Yen-Ching Chiang, huitième, un athlète positionné à la neuvième place du classement Xterra Asie-Pacifique 2019. Notre champion de Xterra Cédric Wane, qui s’était pourtant bien préparé pour ce Xterra, était en cinquième position devant Teva poulain lorsqu’il a été victime d’une lourde chute dès le troisième kilomètre. Une grosse entaille dans sa chambre à air l’a contraint à l’abandon.



Chez les femmes, c’est l’Autrichienne Carina Wasle qui s’impose devant Rainui Galenon-Sun et Clémence Dède.