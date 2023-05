Tiare Tahiti se rapproche du titre à Moorea

Moorea, le 15 mai 2023 - À l’issue de la 13e journée de la phase 2 du championnat de Moorea, Tiare Tahiti se trouve en position favorable pour décrocher le titre de champion après avoir battu Tapuhute (4-0). Les verts de Maharepa sont toujours suivis de près par Tohiea, qui a écrasé Tiare Anani (9-0), et Mira, vainqueur de Tiare Hinano sur le score de 4 buts à 2.



Pour le premier match de cette 13e journée de la phase 2 du championnat de Moorea, Tiare Hinano et Mira s’affrontaient samedi au stade de Pihaena. James Dufau a ouvert le score pour Mira peu après le quart d’heure de jeu en reprenant un centre de Rick Mou par une reprise de volée du pied gauche (1-0). Il faudra ensuite patienter jusqu’à 5 minutes de la pause, pour que Mihirau Germain double la mise pour les bleus de Papetoai. Après avoir bénéficié d’une belle talonnade de Temuriavai Taaviri, l’avant-centre a trompé le gardien de Tiare Hinano avec une frappe à ras de terre (2-0).



Peu après le début de la deuxième période, Tekaviu Teihotu a redonné de l’espoir aux supporters de Pihaena en réduisant le score sur penalty (2-1). James Dufau a toutefois accentué l’écart à l’heure de jeu en reprenant un centre de Francis Tchen (3-1). Malgré un nouveau but de Toahiti Grrmain pour Tiare Hinano quelques minutes plus tard, Muera Teinauri a définitivement assuré la victoire pour la formation de Papetoai après une frappe à un quart d’heure de la fin du temps réglementaire (4-2).



Début difficile pour Tiare Tahiti avant de dérouler



Après cette victoire, Mira espérait un faux-pas du leader Tiare Tahiti pour réduire l'écart de points au classement. Les verts de Maharepa recevaient dimanche Tapuhute. Et on a assisté à un début de match engagé entre les deux formations avec Tapuhute qui arrivait à bloquer les offensives de Tiare Tahiti. La partie a toutefois basculé peu avant la demi-heure de jeu lorsque Manarii Porlier a ouvert le score sur penalty après avoir été bousculé dans la surface de réparation adverse (1-0).



Pourtant bien en place jusque-là, la défense de Tapuhute s’est ensuite complètement écroulée en l’espace de quelques minutes. Manarii Porlier en a profité pour doubler la mise à la 32e minute (2-0). Quatre minutes plus tard, Ronald Teraiharoa a tapé d’une belle reprise de volée une longue passe de Tane Faarahia pour envoyer la balle au fond des filets (3-0). Les attaquants de Haapiti ont tenté de réagir, mais se sont à chaque fois heurtés à Raiura Hanere, le gardien de Tiare Tahiti. Ce dernier a notamment arrêté les frappes de James Dexter (39e) et de Tauirarii Stergios (40e). Le score n’a plus bougé jusqu’à la fin de la première mi-temps.



La deuxième période a ensuite débuté par deux grosses occasions de but gâchées par les deux équipes. Après savoir perdu son duel avec le portier de Tiare Tahiti, Teraupoo Tepa a récupéré la balle pour servir Tauirarii Stergios qui, pourtant seul face au but des verts, a frappé largement au-dessus du cadre (46e). Quelques instants plus tard, en reprenant un coup franc de Urarii Hanere, Manarii Poriler a réussi un bel enchainement contrôle de la poitrine-reprise de volée du pied gauche pour envoyer la balle juste au-dessus de la barre transversale de Tapuhute (49e).



La formation de Haapiti a ensuite tenté le tout pour le tout pour revenir dans le match, mais sans trop de réussite. Junior Tiaoao s’est notamment fait intercepter de justesse face au but adverse par la défense des verts (71e) tandis que Pierre Serreli a perdu son duel face à Raiura Hanere (78e). Tohivea Haring a finalement mis fin aux espoirs des joueurs de Haapiti à dix minutes du coup de sifflet final marquant le but du 4-0 pour Tiare Tahiti. Malgré une dernière tête dangereuse de Pierre Serreli, repoussée par Raiura Hanere, ce match s’est terminé par une large victoire de Tiare Tahiti sur le score de 4 buts à 0.



Un nouveau succès qui place la formation de Maharepa dans une position très favorable dans la course au titre. Dans le dernier match du week-end, Tohiea a consolidé sa deuxième place en écrasant Tiare Anani sur le score de 9 buts à 0.