Tiare Tahiti s’offre l’AS Vénus

Football - Tiare Tahiti a battu Vénus 2-1 lors du match phare de la neuvième journée du championnat de Ligue 1 qui s’est déroulé ce week-end. L’équipe de Moorea revient ainsi à deux points du leader Vénus alors qu’elle compte un match en retard.



C’était un match à ne pas rater samedi après-midi au stade Pater. Vénus s’est fait surprendre par Tiare Tahiti qui s’est imposé sur le score de 2-1, empochant ainsi les quatre points de la victoire. En première période, Tiare Tahiti a montré du beau jeu en proposant à son public, venu nombreux de l’île sœur, de belles phases de domination.



C’est pourtant l’AS Vénus, leader au championnat, qui a marqué en premier à la 31e minute grâce à ses deux attaquants, Teaonui Tehau et Tamatoa Tetauira. En début de deuxième période, Vénus a tenté de reprendre le jeu à son compte et s’est offert de belles séquences de jeu. Il aura fallu plusieurs arrêts du gardien de Moorea Vaiarii Halligan pour éviter l’aggravation du score.



Mais les 20 dernières minutes de la partie ont été catastrophiques pour les joueurs de Mahina. Un but a été marqué, mais l’arbitre de ligne a levé son drapeau, ce dernier a accordé finalement un penalty, transformé en but par Tevaihau Tehuritaua. La tension monte. Vénus recule et Tiare Tahiti semble capable de tout, tente tout. Sa manière de jouer sans complexes a fini par payer.