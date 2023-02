Tiare Tahiti s’accroche en tête à Moorea

Moorea, le 27 février 2023 - À l’issue de la cinquième journée de la phase 2, Tiare Tahiti reste en tête du classement après avoir battu facilement Tiare Anani (11-0). Mira profite de sa victoire contre Temanava (6-2) pour rester à un point du leader. En venant à bout de Tiare Hinano (3-1), Tohiea se replace à la troisième place et fait rétrograder les mauves de Pihaena à la quatrième place.



Le week-end dernier s’est jouée la cinquième journée de la phase 2 du championnat de Moorea. Pour le premier match, Tiare Hinano recevait Tohiea samedi au stade de Pihaena. On a plutôt assisté à un début de rencontre costaud et équilibré entre les deux formations. Les attaquants de Afareaitu se sont tout de même montrés menaçants au fil des minutes et ont assez logiquement ouvert le score peu avant la demi-heure de jeu par Lorenzo Kokauani. L’attaquant des blancs de Tohiea a profité d’un débordement sur la droite, puis d’un centre de Herehaunui Ferrand pour marquer de la tête (1-0).



La formation de Afareaitu s’est ensuite installée dans le camp des mauves, mais en se heurtant à chaque fois à la défense adverse. Les attaquants de Tiare Hinano ont pour leur part tenté de jouer à fond les contre-attaques. Il a fallu que Ruben Wajoka, le défenseur central de Tohiea, réalise quelques gestes défensifs de classe pour empêcher les attaquants mauves de marquer, à l’instar d’une interception réalisée face à Guys Aroquiame (38e) ou encore d’un tacle décisif contre Albert Mairau (41e).



Mais à force de subir, Tohiea a finalement concédé l’égalisation juste avant la pause, lorsque son gardien Faahei Vaite a détourné un tir de Toahiti Germain dans les pieds de Uramea Teihotaata. Le milieu de terrain des mauves n’a ensuite pas manqué l’occasion de marquer grâce à une frappe imparable (1-1). Les deux équipes sont ensuite rentrées aux vestiaires avec ce score d’un but partout.



Tohiea déroule en deuxième période



Dès le début de la seconde période, Tohiea a fait preuve de plus de maîtrise collective et a gardé le monopole de la balle pendant le reste du match. Herehaunui Ferrand en a profité pour percer la défense adverse sur son flanc droit avant d’adresser un centre millimétré pour Vaitua Teraitua. Ce dernier n’avait alors plus qu’à pousser de la tête la balle dans le but des mauves (2-1).



Peu de temps après Rainui Nordman, l’attaquant de Tohiea, avait l’occasion d’accentuer l’écart pour son équipe, mais sa tête a été repoussée par Nahiti Germain, le défenseur des mauves, sur sa ligne de but (61e). C’est ensuite Vaitua Teraitua qui a été dangereux en dribblant les défenseurs adverses avant de voir son tir arrêté par le gardien de Tiare Hinano (69e). Vaitua Teraitua a finalement marqué le troisième but de Tohiea en reprenant de la tête un centre de Raimana Vii à un quart d’heure de la fin du match. Malgré un coup-franc de Toahiti Germain en toute fin de match, le score n’a plus bougé jusqu’au coup de sifflet final. L’équipe de Tohiea réalise donc une très bonne opération avec ce match puisque cette sa lui permet de se replacer à la troisième place au classement en devançant du même coup son adversaire du jour.



Tiare Tahiti et Mira en balade



Dans le deuxième match du week-end, le leader Tiare Tahiti a battu facilement Tiare Anani dimanche sur la pelouse du stade de Maharepa avec un score sans appel de 11 buts à 0. À la lutte avec Tiare Tahiti en tête de classement, Mira se devait absolument de l’emporter face à Temanava dimanche à Maatea afin de ne pas se faire distancer. La formation de Papetoai a ouvert le score en début de match grâce à un but de son attaquant Jamaes Dufau (1-0).



Temanava a ensuite offert une belle résistance à son adversaire pendant la première mi-temps et a même égalisé au début de la deuxième période par Yann Vivi (1-1). Peu de temps après, Francis Tchen a redonné l’avantage à Mira en marquant sur penalty (2-1). Les bleus de Papetoai ont profité de la baisse de régime physique de leurs adversaires pour accentuer l’écart après l’heure de jeu grâce à des nouvelles réalisations de James Dufau (3-1) et de Mihirau Germain (4-1). Après la réduction du score de Youri Hanaia pour Temanava (4-2), Mihirau German a enfoncé le clou en marquant deux nouveaux buts en fin de match (6-2). Avec cette victoire, Mira conserve donc sa deuxième place et reste à un point du leader Tiare Tahiti.