Tiare Tahiti reprend la tête, Tiare Hinano la 3e place

Moorea, le 25 février 2025 - Lors de la quatrième journée de la phase 2 de Ligue 2 de Moorea, le match entre Tohiea et Tiare Anani a été reporté à une date ultérieure. Tiare Tahiti en profite pour reprendre la tête du classement après sa victoire face à Tapuhute (4-1). Tiare Hinano remonte pour sa part à la troisième place après avoir battu Mira (3-0). Temanava était exempt.



Ce week-end avait eu lieu la quatrième journée de la phase 2 de Ligue 2 de Moorea. Le premier match prévu samedi entre Tohiea et Tiare Anani au stade de Afareaitu a été reporté à une date ultérieure. Pour le deuxième match, Tiare Hinano et Mira s’affrontaient samedi au stade de Pihaena. Après un début de match très disputé entre les deux formations, celle de Pihaena a ouvert le score dès la 5e minute lorsque Moana Fanaurai, parfaitement lancé par Toahiti Germain, a pris de vitesse la défense de Mira et a trompé Hitiava Haumani, le gardien de but de Mira, d’une frappe imparable du pied gauche (1-0). Loin d’être abattus, les joueurs de Papetoai sont repartis à l’attaque.



Encore très actif malgré son âge, Francis Tchen a adressé un centre millimétré pour Manarii Hauariki avant que ce dernier ne loupe complètement sa reprise de volée (11e). James Dufau s’est ensuite infiltré dans la défense des mauves pour offrir un caviar à Muera Teinauri. L’attaquant de Papetoai, pourtant bien placé devant le but adverse, a envoyé la balle juste au-dessus de la barre transversale (15e). Tiare Hinano, pour sa part, profitait des espaces laissés vacants dans la défense adverse pour lancer des attaques rapides. À la conclusion d’une combinaison des mauves, Uramea Teihotaata s’est présenté devant le but adverse, mais sa frappe a été détournée en corner par Hitiava Haumani. Au fil des minutes, Mira a pris le dessus sur son adversaire dans le jeu, tout en confisquant par moments les joueurs de Pihaena de la balle. Après un nouveau mouvement collectif, Vetearii Tauhiro a repris de volée un centre de Francis Tchen sans toutefois inquiéter Rautea Vongues, le gardien de Tiare Hinano (22e).



À la demi-heure de jeu, Vetearii Tauhiro a cette fois-ci été servi devant le but adverse par James Dufau, mais a trop écrasé sa frappe. Après une nouvelle offensive des bleus, Muera Teinauri a repris de la tête un centre de la gauche de Manarii Hauariki, mais a raté le cadre (44e). Après avoir pourtant multiplié les attaques devant le but des mauves, les joueurs de Papetoai ont connu le scenario catastrophe à la fin de la première période en encaissant un deuxième but suite à une bourde de leur gardien. Ce dernier a en effet laissé filer un coup franc de Uramea Teihotaata entre ses jambes (2-0). Malgré une dernière tête croisée de Muera Teinauri, passée à quelques centimètres du poteau droit des mauves, les 22 acteurs sont rentrés aux vestiaires avec ce score de 2 buts à 0 en faveur de la formation de Pihaena.



Les joueurs de Mira assommés



Au début de la deuxième période, Mira a tenté à nouveau de prendre le jeu à son compte, mais s’est exposé aux contre-attaques adverses. À la conclusion d’une combinaison des mauves, Ariinui Metua s’est d’ailleurs retrouvé seul face au but de Mira avant de pousser la balle dans le but vide et de marquer le troisième but pour son équipe (3-0). Totalement assommés, les joueurs de Papetoai n’avaient visiblement plus les ressources nécessaires pour revenir dans le match. Tiare Hinano en a alors profité pour faire une démonstration offensive. Malgré plusieurs occasions de but, avec notamment plusieurs duels perdus par Rahiti Hunter face au gardien adverse, le score n’a plus bougé jusqu’au coup de sifflet final. Cette victoire permet à Tiare Hinano d’engranger de la confiance et de remonter à la troisième place.



Pour le deuxième match du week-end, Tiare Tahiti recevait Tapuhute dimanche au stade de Maharepa. Les locaux ont d'emblée dominé leurs adversaires en marquant deux buts dans les dix premières minutes grâce à des réalisations de Manarii Porlier à la 4e minute (1-0) et de Vaipuna Firiapu à la 9e minute (2-0). Esteban Fleury a donné de l'espoir à Tapuhute en réduisant l'écart à la 56e minute (1-2). Tohivea Haring a toutefois creusé à nouveau l'écart pour Tiare Tahiti en marquant un troisième but à l'heure de jeu (3-1) avant que Vaipuna Firiapu ne ferme la marque à 4 buts à 1 deux minutes plus tard. La formation de Maharepa profite de ce succès pour reprendre la tête du classement, mais compte toutefois un match de plus que son dauphin Tohiea.



