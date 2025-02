Tiare Tahiti reprend confiance

Moorea, le 4 février 2025 - À l’issue de la deuxième journée de la phase 2 du championnat de Moorea, Tohiea conserve sa place de leader en écrasant Mira (5-1). Tiare Tahiti s’est remis de sa défaite face à Tohiea lors de la journée précédente en battant Temanava sur le score de 4 buts à 1. De son côté, Tiare Anani a fait l’essentiel en venant à bout de Tapuhute (2-0). Tiare Hinano était exempt.



Ce week-end avait eu lieu la deuxième journée de la phase 2 du championnat de Moorea. Pour le premier match, Tiare Anani s'est déplacé au stade de Afareaitu pour affronter Tapuhute. Après une majeure partie indécise entre les deux formations, Bryan Temauri a ouvert le score pour Tiare Anani à la 74e minute (1-0), avant que Hanson Makario ne double la mise à quatre minutes de la fin du match.



Pour le deuxième match du week-end, Mira accueillait Tohiea dimanche au stade de Pihaena. La formation de Afareaitu n'a pas fait de détails face à l'équipe B du club de Papetoai en lui infligeant une lourde défaite sur le score de 5 buts à 1. La messe était déjà dite à la mi-temps puisque que les protégés de Philippe Arnaud, l'entraîneur de Tohiea, menaient déjà par 4 buts à 0 grâce à des doublés de Rainui Tze-Yu (24e, 42e) et de Herehaunui Ferrand (25e, 40e). Rainui Tze-Yu s'est même offert un triplé à quinze minutes de la fin du match (5-0) avant que James Dufau ne réduise le score pour Mira à la 80e minute (1-5). Cette victoire permet donc aux orange de Afareaitu de conserver la première place du classement.



Tiare Tahiti ouvre le score…



Pour le dernier match, Tiare Tahiti accueillait Temanava dimanche au stade de Maharepa. Après des premières minutes très fermées entre les deux formations, Tiare Tahiti s'est créé les premières opportunités avec un coup franc dangereux de Manarii Porlier (4e) et une frappe trop dévissée de Stéphane Adloff (6e). Il a fallu attendre le quart d'heure de jeu pour voir Temanava réagir, mais la tête de Manahau Lai-Waite, qui reprenait un centre d'Hugo Tauaroa, était trop molle pour inquiéter Urarii Hanere, le gardien des verts. La formation de Maharepa a tenté de prendre le jeu à son compte et, après avoir plusieurs fois buté sur la défense adverse, a ouvert le score à la 20e minute grâce à un penalty transformé par Stéphane Adloff sur penalty (1-0).



Les rouges de Maatea n'ont pas tardé à répondre, puisque Rui Vahinetua a égalisé quatre minutes plus tard d'un coup franc rentrant du pied gauche, traversant toute la défense adverse avant de finir au fond des filets de Tiare Tahiti (1-1). Les joueurs de Maharepa, qui ont progressivement pris l'ascendant dans le jeu sur leurs adversaires, se sent ensuite montrés menaçants face au but adverse. La frappe de Manueva Tumg, qui reprenait une passe en retrait de Stéphane Adloff, a notamment été arrêtée par Haureva Tetuanui, le gardien de Temanava, (27e) tandis que la reprise acrobatique de Vaipuna Firiapu est passée au-dessus de la barre transversale des rouges (33e).



Les verts ont finalement pris l'avantage à la 37e minute lorsque Vaipuna Firiapu a profité d'une grosse erreur de relance de la défense de Temanava avant de s'en aller battre avec plein de sang-froid Haureva Tetuanui (2-1). Manueva Tumg a même accentué l'écart pour les verts à cinq minutes de la pause, en remontant, sur une contre-attaque, toute la moitié de terrain adverse avant de tromper à son tour le gardien des rouges (3-1). Les 22 acteurs sont finalement rentrés aux vestiaires avec cet avantage confortable pour la formation de Maharepa.



…Et multiplie les offensives



En deuxième période, Tiare Tahiti a complètement étouffé son adversaire en multipliant les offensives. Vaipuna Firiapu, à la conclusion d’un mouvement collectif, s’est présenté seul face à Haureva Tetuanui avant de perdre son duel (50e). La minute suivante, la reprise de volée de Manarii Porlier, qui reprenait un corner de Teanihau Poroiae, a été dégagée par la défense de Temanava sur sa ligne de but. À la 53e minute, Manarii Porlier a repris de la tête un coup franc de Ariimana Tiaihau et l’a déposé sur la barre transversale des rouges. Dans la foulée, Vaipuna Firiapu a récupéré la balle et l’a catapultée sur le poteau gauche des rouges. À l’heure de jeu, Manueva Tumg s’est présenté à nouveau devant Haureva Tetuanui avant que ce dernier ne repousse sa frappe en force.



Les supporters de Temanava ont dû attendre l'heure de jeu pour voir la première offensive dangereuse de leur équipe favorite en deuxième période. Mais Bryan Toromona, après s'être débarrassé des défenseurs de Tiare Tahiti, s'est fait intercepter à temps par Urarii Hanere. Après avoir vu sa première tête échouer sur la barre transversale adverse (71e), Manueva Tumg s'est offert un doublé à dix minutes de la fin du match en reprenant à nouveau de la tête un corner de Ariimana Tiaihau (4-1). Après sa défaite contre Tohiea la journée précédente, Tiare Tahiti reprend de la confiance avec ce succès tandis que Temanava replonge dans le doute.



Rédigé par Toatane Rurua le Mardi 4 Février 2025 à 17:25 | Lu 304 fois