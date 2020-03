Tiare Tahiti rate son entrée en Ligue des champions

Tahiti, le 29 février 2020 - L'AS Tiare Tahiti s'est incliné samedi en Nouvelle-Calédonie face à Solomon Warriors (1-0), pour son premier match de poule de la Ligue des champions de l'OFC. Le club de Moorea devra impérativement s'imposer mardi contre l'AS Magenta pour conserver une chance de qualification pour les quarts de finale.



En attendant l'entrée en lice de l'AS Vénus dimanche au stade Pater face aux Samoans de Lupe Ole Soaga, l'AS Tiare Tahiti a disputé samedi en Nouvelle-Calédonie son premier match de poule de la Ligue des champions de l'OFC. Le club de Moorea était opposé à Solomon Warriors.



Et ce sont les Verts qui vont se créer la première occasion du match. Dès le coup d'envoi Tevairoa Tehuritaua, qui voit le gardien salomonais très avancé, tente sa chance depuis le milieu de terrain.



Si Solomon Warriors va ensuite remettre le pied sur le ballon, le plan de jeu de Tiare Tahiti semble bien établi : procéder en contre et compter sur la vitesse de Bio Odo Chabi pour se créer des opportunités. Et peu avant le quart d'heure de jeu, l'attaquant béninois est parfaitement lancé dans la profondeur et se retrouve en un contre un face à Timothy Maearasi. Mais le numéro 24 de Moorea pousse trop loin son ballon, et le portier n'a plus qu'à assurer sa sortie.



Puis à la 22ème minute de jeu, Tiare Tahiti obtient un coup franc aux 30 mètres. Tevairoa Tehuritaua se charge de le tirer, et envoie une magnifique frappe en direction de la lucarne adverse. Malheureusement pour lui Timothy Mararasia se détend bien pour détourner le ballon hors de sa cage. La partie va ensuite s'équilibrer entre les deux formations qui rentrent aux vestiaires sur le score de 0-0.