Tiare Tahiti nouveau leader de Ligue 1 devant Pirae

Pour cela les joueurs de Moorea devaient d'abord s'imposer face à l'AS JT samedi au stade Pater. Ces derniers sont parfaitement rentrés dans leur partie. Ils mettent le pied sur le ballon et déroulent leur jeu à merveille avec notamment Tevaihau Tehuritaua, le capitaine, à la baguette. Et peu après le quart d'heure de jeu la défense de JT craque. Suite à un petit festival de Tevairoa Tehuritaua l'arbitre siffle une main peu évidente de Pierre Hazet dans la surface de réparation. Le capitaine de Tiare Tahiti se charge de transformer la sanction et de donner l'avantage à son équipe (1-0).



Dans la foulée Bio Odo Chabi a l'occasion de doubler la marque pour Tiare Tahiti. Suite à une-deux parfaitement exécuté côté gauche avec Tevaihau Tehuritaua, l'attaquant béninois voit sa frappe heurter le poteau.



Les joueurs de Moorea vont ensuite tranquillement gérer leur avance. Et il faut attendre l'heure de jeu pour que la partie s'anime de nouveau. Sur une contre-attaque bien menée, William Voirin est arrêté irrégulièrement dans sa course par un défenseur de Tiare Tahiti. Le numéro 10 de l'AS JT se présente face à Michel Manea qui plonge du bon côté et qui arrête sa frappe.



La partie va ensuite se compliquer pour JT lorsque Romayel Nepamoindou est expulsé pour un deuxième carton jaune. Une expulsion qui va galvaniser les joueurs de Pirae. Ces derniers arrivent à imposer leur jeu au vice-champion en titre, et se créent des opportunités devant les cages adverses.



Mais Tiare Tahiti résiste avant de rajouter un deuxième but par l'intermédiaire de Manarii Porlier dans le temps additionnels (2-0). Grâce à ce nouveau succès, le dixième de la saison, Tiare Tahiti s'installe dans le fauteuil de leader de la Ligue 1 aux dépens de l'AS Vénus.