Tiare Tahiti leader à la reprise à Moorea

Moorea, le 23 janvier 2023 - A l'issue de la première journée de la phase 2 du championnat de Moorea, Tiare Tahiti, grâce à sa difficile victoire sur Tohiea (3-2) et ses deux points de bonus récoltés à la fin de phase 1 a pris la tête du classement. Mira, après avoir battu facilement Tapuhute sur le score de 6 buts à 1, ainsi que Tiare Hinano, qui s’est imposé face à Temanava (6-0), sont tous les deux deuxièmes ex-aequo.



On reprenait ce week-end le championnat de football de Moorea avec le lancement de la phase 2. La première rencontre a opposé Mira à Tapuhute samedi au stade de Pihaena. Mira, un des favoris pour le titre, n’a pas eu de mal à venir à bout d’une formation de Haapiti, orpheline de Tevaihau Tehuritaua et de Junior Tiaoao tous les deux partis pour Dragon cette saison.



Ainsi Tama Teihoarii a ouvert le score pour Mira dès la dixième minute (1-0). L’attaquant de Papetoai s’est ensuite offert un doublé en lobant le portier de Tapuhute à la demi-heure de jeu (2-0) puis un triplé en reprenant de la tête un corner quelques minutes plus tard (3-0). James Dufau accentué l'avance de Mira avant la pause pour porter donc le score à 4-0. Tapuhute a montré de meilleures intentions offensives en deuxième période et a pu réduire le score par Manutahi Mataiao peu après l’heure de jeu (4-1). Mira a toutefois alourdi la marque en toute fin de match grâce à des réalisations de Freddy Tutavae (5-1) et de Temuriavai Taaviri (6-1).



Tiare Tahiti et Tohiea se sont rendus coup pour coup



Pour le deuxième match de cette deuxième journée de la phase 2, Tiare Tahiti recevait Tohiea, dimanche, sur son terrain de Maharepa. La rencontre a été très équilibrée entre deux formations qui ont sans cesse cherché à faire le jeu. Malgré deux bonnes opportunités en début de match pour Tiare Tahiti de Manarii Porlier, qui a vu sa frappe détournée en corner par le portier de Tohiea (7e), et de Stéphane Adloff, dont le retourné acrobatique est passé a côté du but adverse (13e), c’est Tohiea qui a ouvert la marque sur sa première occasion peu après le quart d’heure de jeu. Après une belle combinaison des attaquants de Afareaitu, Raiura Hanere, le gardien de Tiare Tahiti, repoussait un tir de Rainui Nordman. Vaitua Teraitua en opportuniste a toutefois récupéré la balle avant de l’envoyer au fond des filets ouvrant le score pour Tohiea (1-0). Les verts sont aussitôt repartis à l’attaque avant l'égalisation de Manarii Porlier à la demi-heure de (1-1). Le score n’a plus bougé jusqu’à la pause.



Au retour des vestiaires, Porlier s’est encore montré dangereux avec une frappe en demi-volée et un coup franc brossé (55e). L’attaquant des verts a ensuite donné l’avantage à son équipe en transformant un penalty sifflé peu après l’heure de jeu suite à une faute de la défense des blancs sur Emmanuel Tiaahu dans la surface de réparation (2-1).



Tohiea a tout de suite réagi avec notamment Rainui Nordman qui, après avoir été bien lancé par Raimana Vii, a pris de vitesse la défense des verts avant de voir Raiura Hanere repousser sa frappe avec un plongeon réflexe (71e). Tohiea a finalement égalisé peu de temps après grâce à un but marqué sur penalty par André Teikihakaupoko (2-2).



La suite du match a ensuite été totalement indécise avec des attaques qui se sont succédé dans les deux camps. Rainui Nordman, à la réception d’une longue passe aérienne, avait fait le plus dur en driblant les défenseurs ainsi que le portier des verts avant de complètement rater le cadre au moment de frapper (79e). Manarii Porlier, bien servi devant le but des blancs par William Bruneau, a pour sa part vu sa puissante frappe repoussée par Faahei Vaite (81e).



Dans tous les bons coups durant cette rencontre, le numéro 10 de Tiare Tahiti a profité d’un marquage approximatif de la défense des blancs à la fin du match pour offrir la victoire aux siens grâce à une subtile pichenette sur Faahei Vaite (87e). Ces quatre points de la victoire, en plus des deux points de bonus qui lui ont été attribués à l’issue de la phase 1, permet donc à Tiare Tahiti de prendre la tête de la phase 2 du championnat de Moorea.



Pour le dernier match du week-end, le champion en titre Tiare Hinano a également bien débuté cette deuxième phase en l’emportant face à Temanava sur le score de 6 buts à 0. Un résultat qui a permet à la formation de Pihaena de se placer à la deuxième place du classement en compagnie de Mira.