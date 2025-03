Tiare Tahiti et Tiare Hinano gardent le cap

Moorea, le 12 mars 2025 - Lors de la 6e journée de la phase 2 du championnat de Moorea, Tiare Tahiti et Tiare Hinano ont conservé leur deuxième et troisième place en battant respectivement Tiare Anani (2-0) et Temanava (7-3). Dans le match des mal classés, Mira s’est largement imposé face à Tapuhute (6-2). Le leader Tohiea était exempt.



Ce week-end avait lieu la 6e journée de la phase 2 du championnat de Moorea. Pour le premier match, Tiare Hinano recevait Temanava samedi sur le stade de Pihaena. Les deux équipes ont pratiqué un jeu offensif et séduisant durant la première période. Après avoir chacune eu des opportunités, Rui Vahinetua a ouvert le score pour Temanava à la 10e minute en transformant un penalty après une faute de main de la défense adverse (1-0). La formation de Pihaena a ensuite tenté de revenir dans le match. Après une première tête de Temehoura Maihi, qui est passée juste au-dessus de la barre transversale des rouges (18e), Raihitu Wolher a égalisé pour les mauves peu avant la demi-heure de jeu, en reprenant parfaitement du pied droit une passe en retrait de Boufeldja Laribi (1-1).



Les joueurs de Pihaena ont ensuite pris l’ascendant dans le jeu sur leurs adversaires pour le reste de la première période. Le duo de défenseurs centraux de Temanava, Rui Vahinetua et Laurent Thahnaena, a dû réaliser plusieurs interventions pour maintenir l’équipe en vie. La défense des rouges a finalement cédé à la fin de la première période. C’est à ce moment-là que Temehoura Maihi a profité d’un ballon mal repoussé par Frédéric Viger, le gardien de Temanava, sur un tir de Raihitu Wolher, pour récupérer la balle et la pousser dans le but vide (2-1). Au début de la seconde période, Uramea Teihotaata a même marqué un troisième but sur coup franc pour Tiare Hinano, en nettoyant au passage la lucarne gauche des rouges avec sa frappe du pied gauche (3-1).



Temanava se réveille et reprend des couleurs



Alors qu’on semblait se diriger vers une fin de match tranquille pour les joueurs de Pihaena, Temanava s’est subitement réveillé à l’heure de jeu en remontant ses deux buts de retard en quelques secondes. Johan Mihinoa a d’abord réduit le score à la 58e minute en trompant Rautea Vongue, le gardien de Tiare Hinano, d’une reprise de volée (2-3). La minute suivante, Bryan Toromona a égalisé pour les rouges en se jouant des défenseurs centraux adverses dans un premier temps, avant d’aller crucifier Rautea Vongue d’un tir astucieux (3-3).



Ce réveil de la formation de Maatea lui a permis de retrouver des couleurs dans le jeu. Après avoir bénéficié d’un excellent service de Bryan Toromona, Johan Mihinoa aurait même pu donner l’avantage aux siens si sa frappe puissante à ras de terre n’avait pas été sauvée par Rautea Vongue sur la ligne de but des mauves (66e). Cette opportunité gâchée a peut-être été le tournant du match puisque l’entrée en jeu de Moana Fanaurai au sein de l’attaque de Tiare Hinano a ensuite été fatale pour les joueurs de Maatea. L’ailier gauche a en effet immédiatement donné l’avantage aux siens à la 70e minute. Parfaitement lancé par Toahiti Germain sur le flanc gauche, Moana Fanaurai a pris de vitesse la défense adverse avant de frapper instantanément dans le but de Temanava (4-3). Trois minutes plus tard, Ariinui Metua a profité de la confusion au sein de la défense des rouges pour dribbler les défenseurs adverses avant de tromper le gardien de Temanava (5-3).



La fin de match a ensuite tourné à la démonstration pour les mauves, avec deux nouvelles réalisations de Moana Fanaurai, à la 78e minute (6-3), et de Ariinui Metua, à la 81e minute (7-3). La rencontre s’est finalement terminée sur le score de 7 buts à 3 en faveur de Tiare Hinano. Ce qui permet aux mauves de garder leur troisième place au classement.



Tiare Tahiti consolide sa deuxième place



Pour le deuxième match de week-end, Tiare Anani et Tiare Tahiti s’affrontaient dimanche au stade de Maharepa. La première période a plutôt été fermée entre les deux formations, qui se sont complètement neutralisées. À défaut de solution collective chez les verts, Manarii Porlier, Ariimana Tiaihau ou encore Tohivea Haring ont plusieurs fois tenté la solution individuelle, mais se sont heurtés à l’excellente organisation défensive de Tiare Anani. Tekaviu Teihotu a eu l’occasion de marquer pour Tiare Anani, mais son coup franc puissant a heurté la barre transversale adverse (26e). Du coté des verts, Tohivea Haring a pour sa part très mal négocié une balle de but offerte par Manueva Tumg en écrasant trop sa frappe (41e).



Tohivea Haring s’est toutefois rattrapé en ouvrant le score à la 52e minute lorsqu’après avoir hérité d’un ballon au sein de la défense adverse, il a trompé Raimihau Hanere, le gardien de Tiare Anani, d’une frappe imparable (1-0). Deux minutes plus tard, Maitairea Puarai a eu l’occasion d’égaliser pour les orange, mais sa frappe puissante du pied droit a été repoussée par Raiura Hanere d’un geste réflexe. Tohivea Haring a finalement doublé la mise pour les verts à l’heure de jeu en étant à la conclusion d’une contre-attaque éclair (2-0). Tiare Tahiti aurait pu aggraver le score en fin de match avec une double frappe de Manarii Porlier, repoussée à chaque fois par Raimihau Hanere (81e), ainsi qu’une reprise acrobatique de Vaipuna Firiapu, qui a terminé sur le poteau gauche adverse (82e). Tiare Tahiti a finalement assuré sa victoire et consolide sa deuxième place au classement. 