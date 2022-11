Tiare Tahiti et Mira toujours au coude-à-coude

Moorea, le 21 novembre 2022 - À l’issue de la 7e journée du championnat de Moorea, Tiare Tahiti et Mira restent coleaders du classement général après s’être neutralisés (1-1) lors de leur rencontre. Temanava a, pour sa part, battu Tapuhute sur le score de 5 buts à 3. Le match entre Tiare Anani et Tiare Hinano a été reporté en raison des intempéries.



Pour le premier match de la 7e journée du championnat de Moorea, Tiare Hinano devait recevoir Tiare Anani sur le stade de Pihaena. En raison toutefois des fortes pluies qui se sont abattues sur l’île durant cette matinée, la rencontre a été repoussée à une date ultérieure. Pour le deuxième match, Tiare Tahiti était opposé à Mira, dimanche, sur le stade de Maharepa dans une rencontre choc entre les deux coleaders du classement général. La formation de Maharepa s’est présentée sur le terrain avec sa composition classique, incluant notamment trois attaquants, tandis que Mira a laissé seul James Dufau à la pointe de son attaque afin de renforcer son milieu de terrain. Un choix payant pour Robert Taiore, le coach des bleus, puisque son équipe a pris le contrôle du jeu durant une bonne partie de la rencontre.



Dès la première minute, Mira, après avoir mis le feu dans la défense des verts, obtient un coup franc dangereux à la limite de la surface adverse. Manea Michel, le portier de Tiare Tahiti, réussit tout de même à dévier la frappe brossée de Heiariki Aleonard sur sa lucarne gauche avant que la balle ne sorte définitivement. À la 11e minute, Muera Teinauri, en reprenant de la tête un nouveau coup franc, lobe Manea Michel, qui tente de l’intercepter, avant finalement que la balle ne heurte la barre transversale des verts. La formation de Papetoai ouvre ensuite logiquement le score peu avant le quart d’heure de jeu par James Dufau. Après une énième attaque de son équipe, l’attaquant de pointe bénéficie d’un débordement, puis d’un centre de Freddy Tutavae pour calmement pousser la balle dans la cage adverse (1-0). Suite à une nouvelle combinaison des attaquants de Papetoai, Mihirau Germain obtient un penalty pour Mira après avoir été fauché dans la surface de réparation adverse. Le portier de Tiare Tahiti saute toutefois du bon côté pour arrêter le tir de James Dufau. Mis en difficulté, les joueurs de Maharepa devront attendre la demi-heure de jeu pour enfin s’approcher du but des bleus. Après un coup franc de Manarii Porlier juste au-dessus du but adverse (27e), Poutetainui Teriinohorai, à la conclusion d’une combinaison des verts, décoche un tir à ras de terre en direction du poteau gauche du but adverse. Ce qui oblige Xavier Maraeura, le gardien de Mira, à effectuer un plongeon pour sauver son but. Ronald Teraiharoa, en reprenant de la tête le corner qui suit, aurait pu égaliser si la défense des bleus n’avait pas repoussé la balle sur sa ligne de but (35e). Juste avant la pause, Muera Teinauri, pour la dernière attaque de Mira, est trop court pour reprendre un dangereux centre de Temuriavai Taaviri.



Égalisation à la 77e minute

Les deux équipes rentrent finalement au vestiaire avec ce mince avantage en faveur des visiteurs. Dès le début de la seconde période, Mira remet la pression sur la défense adverse avec notamment James Dufau qui lance en profondeur, par une belle remise de Muera Teinauri. L’attaquant des bleus croise cependant trop sa frappe (49e). Bousculés durant la première période, les joueurs de Maharepa tentent de rectifier le tir répondant au combat physique imposé par leurs adversaires, sans toutefois arriver à trouver la faille dans la solide défense des bleus. Pour illustration, le centre de Tane Faarahia, qui vient pourtant de bénéficier d’une remontée solitaire de Manarii Porlier, ne trouve pas preneur à l’heure de jeu ou encore ce même Manarii Porlier, par manque de solutions, tentera une frappe lointaine sans avoir de réussite (64e).



À force d’abnégation, Tiare Tahiti réussit finalement à arracher l’égalisation à la 77e minute. C’est à ce moment-là que la défense de Mira repousse sur sa ligne de but une tête croisée de Manarii Porlier, qui vient de reprendre un corner de la gauche. Mais Rico Haring, le défenseur central des verts, récupère la balle dans la surface de réparation adverse avant de décocher une puissante frappe dans la cage des bleus (1-1). Mira tente de reprendre l’avantage en toute fin de match, mais le gardien des verts s’interpose pour empêcher Muera Tenauri de reprendre un dangereux centre de Francis Tchen. Les deux formations se quitteront finalement sur ce score d'un but partout et continuent donc, à l’issue de cette 7e journée, de partager la tête du classement général.



Pour le troisième match du week-end, Temanava recevait Tapuhute dimanche sur le stade de Maatea. Temanava l’a emporté sur le score de 5 buts à 3 grâce à des réalisations de Manahau Lai-White (25e), Luigi Muira (29e, 80e), Tekaviu Teihotu (38e) et Ariirai Piirai (65e). Tapuhute a donc dû s’incliner malgré des buts de Tauirarii Stergios (1re), Tevahitua Tepa (4e) et Rui Vahinetua (85e).

Résultats de la 7e journée Mira-Tiare Tahiti 1-1

Tiare Hinano-Tiare Anani Reporté

Temanava-Tapuhute 5-3



Classement général Equipes Points

1. Tiare Tahiti 18

2. Mira 18

3. Tohiea 14

4. Tapuhute 9

5. Temanava 8

6. Tiare Hinano 7

7. Tiare Anani 7





Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 21 Novembre 2022 à 18:30 | Lu 308 fois