Tiare Tahiti et Mira dos à dos à Moorea, Tohiea s'accroche au podium

Moorea, le 28 novembre 2022 - A l’issue de la cinquième et dernière journée de la phase 1, jouée ce week-end, Mira, en écrasant Temanava (7-0), et Tiare Tahiti, en battant facilement Tiare Anani (4-1) restent co-leaders du championnat de Moorea. Tohiea en prenant le dessus sur Tiare Hinano (4-2) a pour sa part consolidé sa troisième place.



Ce week-end s’est jouée la cinquième et dernière journée de la phase 1 du championnat de Moorea qui avait été reportée en raison des intempéries. Pour le premier match, le champion en titre, Tiare Hinano recevait Tohiea, samedi, sur son stade de Pihaena. Dès les premières minutes, Tohiea a pris le jeu à son compte et a logiquement ouvert le score dès la cinquième minute par Christophe Gendron (1-0). Ce but encaissé a eu le mérite de réveiller les joueurs de Pihaena puisque ces derniers ont dans la foulée multiplié les attaques tranchantes en proposant un jeu plus direct.



Peu de temps après l’ouverture du score, Albert Mairau, à la conclusion d’une combinaison, a vu sa frappe contrée de justesse par la défense de Tohiea qui est revenue à temps (7e). La minute suivante, Tiaihau Teihotaata, à la réception d’une longue transversale de Tepari Taiore a fait le plus dur en se débarrassant des défenseurs centraux de Afareieatu avant finalement de louper sa frappe à la fin de son action. Les efforts des mauves ont finalement payé après le quart d'heure de jeu, lorsque Albert Mairau, servi par Uramea Teihotaata, n’a pas manqué d’égaliser pour son équipe (1-1).



Tohiea plus efficace devant le but



Tohiea s'est montré toute fois plus réaliste en reprenant l’avantage peu avant la demi-heure de jeu sur sa deuxième occasion de but grâce à une frappe de demi-volée du pied gauche de Rainui Nordman (2-1). Après un but refusé pour une position de hors-jeu de Taputurani Pihatario, et une grosse opportunité ratée de Christophe Gendron, les deux équipes sont rentrées au vestiaire avec ce mince avantage en faveur des visiteurs.



Le tournant du match a peut-être eu lieu à l’heure de jeu lorsque Tiaihau Teihotaata a loupé un penalty pour Tiare Hinano. Tohiea a en effet parfaitement contenu les attaques des mauves à partir de ce moment et a même, avec une défense plus solide, et a enchainé à son tour les attaques dans le camp adverse. Et la défense des mauves a finalement craqué sur un penalty marqué par Rainui Mordman pour Tohiea à la 77e minute (3-1). Tiare Hinano s’est redonné un peu d’espoir en marquant dès la remise en jeu grâce à un but d’Albert Mairau (77e). Les joueurs de Afareaitu ont toutefois définitivement mis fin aux espoirs des joueurs de Pihaena après le but de Vaitua Teraitua (4-2). Une victoire qui permet à Tohiea de consolider sa troisième place derrière les deux co-leaders Mira et Tiare Tahiti.



Tiare Tahiti et Mira continuent de dérouler



Les verts de Maharepa étaient opposés de leurs côtés à Tiare Anani. Les joueurs de Tiare Tahiti ont facilement disposé de leurs adversaires sur le score de 4 buts à 1. Manarii Porlier, bien servi par Tane Faarahia, a ouvert le score à la demi-heure de jeu (1-0) avant de doubler la mise en reprenant victorieusement un coup franc de la tête avant la pause (2-0). Tiare Tahiti a définitivement assuré sa victoire en deuxième période grâce à un nouveau but de la tête de Manarii Poriler peu avant l’heure de jeu (3-0) et un quatrième but marqué par Stephane Adloff (4-0). Le match s’est finalement terminé sur le score de 4 buts à 1 après la réduction du score de Ariimana Tiaihau pour Tiare Anani (4-1).



Pour le dernier match de ce week-end, Mira a atomisé Temanava sur le score de 7 buts à 0 dimanche sur le stade de Maatea. A l’issue de cette première phase, Tiare Tahiti et Mira terminent donc à égalité de points (22 points) à la première place du classement général. Il faudra donc attendre cette semaine l’attribution des points de bonus pour connaitre le classement définitif avant d’attaquer prochainement la deuxième phase du championnat.

Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 28 Novembre 2022 à 19:24 | Lu 176 fois