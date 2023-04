Tiare Tahiti domine Tiare Hinano et conforte sa place de leader à Moorea

Moorea, le 17 avril 2023 - A l’issue de la 9ème journée de la phase 2 du championnat de Moorea, Tiare Tahiti reste en tête du classement après sa victoire contre Tiare Hinano (1-0). En battant Tapuhute (6-3), Tohiea réalise aussi la bonne opération du week-end en remontant à la troisième place. Dans le dernier match, Tiare Anani a battu Temanava sur le score de 3 buts à 1.



Pour le premier match de cette 9ème journée de la phase 2 du championnat de Moorea, le leader, Tiare Tahiti, se déplaçait à Pihaena pour affronter son dauphin, Tiare Hinano. Le match était d’emblée animé avec toutefois beaucoup d’imprécisions techniques de la part des22 acteurs. Ce sont les attaquants de Maharepa qui se sont montrés les plus dangereux avec tout d’abord un déboulé de Tohivea Haring sur le flanc gauche. Ce dernier a ensuite servi Teraiharoa Ronald mais sa frappe a été arrêtée par Matahi Peu, le gardien de Tiare Hinano (5ème).



C’est ensuite Manueva Tung, à la conclusion d’une combinaison des attaquants verts qui aurait pu ouvrir le score pour Tiare Tahiti sans un nouveau sauvetage décisif de Matahi Peu (9ème). Deux minutes plus tard, Poutetainui Teriinohorai, bien servi par Ronald Teraiharoa dans la surface de réparation de Tiare Hinano, a vu sa frappe contrée de justesse par Tuteramana Teihotua.



Manarii Porlier délivre Tiare Tahiti



Tiare Tahiti a petit à petit pris l’ascendant sur son adversaire dans la possession de la balle tandis que les attaquants mauves se sont heurtés à une solide défense. Il a fallu attendre la 41ème minute pour enfin voir Tiare Hinano créer sa première occasion de but avec un puissant coup franc de Tuteramana Teihotua, détourné en corner par le gardien de Tiare Tahiti, Michel Manea. La formation de Maharepa a finalement ouvert le score dans le temps additionnel de la première période grâce à un coup franc en pleine lucarne de Manarii Porlier (1-0).



Au retour des vestiaires, Tiare Tahiti a continué a monopolisé la balle et s’est encore créé quelques opportunités. La demi-volée (46ème) ainsi que la tête (59ème) de Manueva Tung sont notamment passées au-dessus des buts de Matahi Peu. Tiare Hinano s’est petit à petit repris dans le jeu en deuxième période et a eu l’occasion d’égaliser à la 60ème lorsque Toahiti Germain a repris une passe en retrait de Guys Aroquiame. Sa frappe a toutefois été repoussée par Michel Manea. Et en fin de match, Tiare Tahiti aurait pu aggraver la marque, mais Poutetainui Teriinohorai, après un bel enchainement, a vu sa frappe frôler la barre transversale des mauves. A l'arrivée donc une courte et précieuse victoire pour Tiare Tahiti qui conforte sa place de leader à Moorea.



Pluie de buts à Afareaitu



Pour le deuxième match du week-end, Tohiea était opposé à Taphute dimanche sur le stade de Afareaitu. Tohiea a tué le suspens en première période en menant par 3 buts à 0 avec des buts de Kokauani Lorenzo (2ème, 35ème) et de Herehaunui Ferrand (38ème). La formation de Afaraeraitu a alourdi le score en deuxième période en marquant trois nouveaux buts par André Teikihakaupoko (48ème), Vaitua Teraitua (50ème) et Lorenzo Kokauani (53ème). Tapuhute a ensuite réduit le score à 6 buts à 3 grâce à des réalisations de Teraupoo Tepa (55ème, 82ème) et de Pierre Serreli (68ème). Tohiea profite donc de cette victoire pour remonter à la troisième marche du podium, mais en comptant toutefois trois matchs de plus que son poursuivant Mira (qui était exempté ce week-end).



Dans le dernier match de cette neuvième journée de la phase 2, Tiare Anani a battu Temanava sur le score de 3 buts à 1. Michael Ipeze a pourtant ouvert le score dès la deuxième minute de jeu pour les rouges et noirs (1-0) de Maatea, mais Heivai Tavaitai a égalisé pour la formation de Paopao peu avant la demi-heure de jeu (1-1). Les orange ont assuré leur victoire en deuxième période avec un deuxième but de Marina Agnié peu après l’heure de jeu (2-1), puis un troisième but de Matairea Puarai à dix minutes du coup de sifflet final (3-1).

Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 17 Avril 2023 à 19:28 | Lu 127 fois