Tiare Tahiti domine Mira et reprend la tête à Moorea

Moorea, le 13 mars 2023 - A l’issue de la 7e journée de la phase 2, Tiare Tahiti a repris les commandes du championnat de Moorea après avoir battu Mira sur le score de 1 but à 0. Dans les autres rencontres du week-end, Tiare Hinano a facilement dominé Tiare Anani (4-0) tandis que Temanava s’est difficilement imposé face à Tapuhute sur le score de 2 buts à 1.



Un choc au sommet pour la 7e journée de la phase 2 du championnat de Moorea. Le leader, Mira, se déplaçait dimanche à Maharepa pour y affronter son dauphin, Tiare Tahiti. Dès les premières minutes, les deux formations se sont neutralisées dans le jeu, mais ce sont les attaquants des verts qui se sont montrés dangereux avec notamment une frappe dans un angle fermé de Manarii Porlier, qui a finalement été détournée en corner par Abed-Nego Maraeura, le gardien de Mira (4e). Ce dernier s’est encore mis en évidence peu de temps après en arrêtant cette fois un tir dangereux de Tehivatua Firiapu, qui venait de reprendre un corner (9e).



Gêné par la coriace défense de Tiare Tahiti, il a fallu attendre la 20e minute pour enfin voir les joueurs de Mira créer le danger dans le camp adverse. C’est à ce moment-là que Mihirau Germain s’est infiltré dans la défense des verts avant de voir Raiura Hanere, le portier de Tiare Tahiti, repousser sa frappe. Mihirau Germain a ensuite récupéré la balle pour offrir un caviar à Temuriavai Taaviri, mais l’ailier droit des bleus a complètement loupé sa frappe. Les deux formations ne sont ensuite plus parvenues à enchainer leurs attaques à cause notamment des contacts qui se sont durcis. Les 22 acteurs sont finalement rentrés au vestiaire sur un score nul et vierge.



Manarii Porlier offre la victoire à Tiare Tahiti



Au début de la deuxième période, Tiare Tahiti a ouvert le score sur un penalty transformé par Manarii Porlier après que ce dernier a été fauché dans la surface de réparation (1-0). Les rentrés de Francis Tchen ainsi que de Muera Teinauri au sein de l’attaque de Mira ont ensuite permis à la formation de Papetoai d’être plus d’être menaçante, sans pour autant arriver à faire bouger la solide défense de Tiare Tahiti. La tête de James Dufau (58e), qui reprenait un coup-franc de Mihirau Germain, ainsi que celle de Coleon Mour (59e), sur un corner, sont notamment passées à côté du but des verts.



La formation de Maharepa a pour sa part profité des espaces laissés par les défenseurs adverses pour lancer Manarii Porlier en contre-attaque. A dix minutes du coup de sifflet final, ce dernier a notamment dribblé les défenseurs centraux adverses, mais sa frappe a été détournée en corner par le portier de Mira. Peu de temps après, l'intenable Manarii Porlier, à la réception d’une longue transversale, a encore perforé la défense des bleus avant de voir son lob passer au-dessus de la cage adverse (82e). La formation de Maharepa a finalement tenu sa victoire jusqu’à la fin du temps réglementaire. Ce qui lui permet donc de reprendre la tête du classement du championnat en reléguant son adversaire du week-end à deux points.



Tiare Hinano se relance



Dans une autre rencontre du week-end à Moorea, Tiare Hinano recevait samedi sur son terrain de Pihaena, Tiare Anani. Après s’être fait piller lors du mercato avec le départ de ses meilleurs joueurs, Tiare Anani se présentait sur le terrain avec de très jeunes joueurs issus du district du Paopao. L’équipe de Pihaena, plus expérimentée, n'a toutefois pas fait de sentiment en multipliant d’emblée les attaques face au but adverse.



Les attaquants mauves se sont heurtés à plusieurs reprises à la défense de Tiare Anani. Il a fallu attendre la fin de la première période pour enfin voir Albert Mairau ouvrir le score sur penalty pour Tiare Hinano (1-0). Plus rien ensuite jusqu'à l’heure de jeu, Albert Mairau s’est offert un doublé en s’infiltrant dans la défense des orange avant de tromper le portier adverse du plat du pied (2-0).

Le même Albert Mairau s’est ensuite transformé en passeur décisif en servant Heinui Tama dans la surface de réparation de Tiare Anani. Le milieu de terrain n’a pas manqué l’occasion de marquer le troisième but pour son équipe à un quart d’heure de la fin du match (3-0). En toute fin de partie, Gaiz Aroquiame a porté la marque à 4 buts à 0 en exploitant parfaitement une erreur de la défense de Tiare Anani. Après deux défaites consécutives, Tiare Hinano se refait donc une santé avec cette victoire, mais stagne toujours à la quatrième place.



Et dans la dernière rencontre de cette 7e journée de la phase 2, Temanava a battu Tapuhute sur le score de 2 buts à 1 à Afareaitu.



Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 13 Mars 2023 à 17:06 | Lu 96 fois