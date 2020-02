Tiare Tahiti domine Central et s'accroche à Vénus

Tahiti, le 2 février 2020 - L'AS Tiare Tahiti a dominé samedi l'AS Central Sport sur le score de 5-1 pour le compte de la 12ème journée de Ligue 1. Avec 40 points le club de Moorea continue de talonner l'AS Vénus leader du championnat avec 41 points.



Dans sa quête du titre de champion de Ligue 1, l'AS Tiare Tahiti a retrouvé samedi au stade Pater, l'AS Central Sport pour le compte de la 12ème journée de championnat. Sur le papier le club de Moorea, deuxième du championnat, partait largement favori contre une équipe de Tipaerui plus que mal en point, et qui occupait avant la rencontre l'avant-dernière place du classement. De leurs côtés les hommes de Vetea Terai devait impérativement s'imposer pour rester au contact de l'AS Vénus victorieux de l'AS Manu Ura 3-1 vendredi.



Les joueurs de l'île de sœur vont parfaitement rentrer dans leur partie. Dès la troisième minute de jeu, la recrue béninoise Bio Odo Chabi est parfaitement lancée dans la profondeur par son compatriote Brison Avodagbe. L'attaquant adresse alors un centre retrait à Manariitehauroa Porlier qui ouvre le score (1-0)



Mais au fil des minutes, Tiare Tahiti lâche petit à petit son emprise au milieu de terrain. Les attaquant de Central ont alors plus d'espace pour s'exprimer. Peu après le quart d'heure de jeu, Jess Horoi croit ramener les Rouge et Noir à égalité. Mais son but est refusé pour une position de hors-jeu. Les Centraliens arrivent ensuite à se créer des occasions par l'intermédiaire de Herauhuinui Ferrand et et Camilo Saenz Ospina, mais leurs frappent sont bien trop timides pour inquiéter Vaiarii Halligan le gardien de Tiare Tahiti.