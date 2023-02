Tiare Hinano se rate face à Tapuhute et laisse la tête à Tiare Tahiti

Moorea, le 20 février 2023 - À l’issue de la quatrième journée de la phase 2 du championnat de Moorea, Tiare Hinano a été tenu en échec par Tapuhute (3-3) et manque du coup l’occasion de reprendre la tête du championnat à Tiare Tahiti. Mira a profité de sa victoire sur Tiare Anani (9-0) pour rejoindre la formation de Pihaena (Tiare Hinano) à la deuxième place. Tohiea s'est pour sa part contenté d’un match nul face à Temanava (2-2).



Pour le premier match de cette quatrième journée de la phase 2 du championnat de Moorea, Tapuhute recevait Tiare Hinano samedi sur le stade de Maatea. Après des performances plutôt décevantes depuis le début de la saison, Tapuhute s’est renforcé durant le mercato de janvier avec le retour de quelques joueurs formés au club dont Junior Tiaao revenu après une pige de quelques mois à l’AS Dragon. Et les effets sur le terrain ont été immédiats puisque la formation de Haapiti a d’emblée pris le contrôle du jeu et a logiquement ouvert le score à la 4e minute grâce à une tête de Pierre Serreli (1-0).



La réaction de Tiare Hinano ne s’est toutefois pas fait attendre. Au quart d’heure de jeu, Albert Mairau, sur une action solitaire, a pris de vitesse la défense de Tapuhute pour s’en aller battre Vehiatua Hanere (1-1). Les joueurs de Haapiti ont ensuite multiplié les actions de jeu dans le camp des mauves, mais ont chaque fois manqué d’efficacité devant le but adverse à l’image notamment des frappes loupées de James Dexter (28e) et de Teanui El Hadj Kaddour (32e).



Tiare Hinano, qui a pratiqué un jeu plus direct, s’est pour sa part montré plus réaliste et a repris l'avantage au score la 36e minute grâce à un nouveau but d’Albert Mairau qui a profité d’un ballon mal renvoyé par le portier de Tapuhute (2-1). Malgré un dernier coup-franc du milieu de terrain de Tiare Hinano, Uramea Teihotaata, sur le poteau droit des blancs (41e), les deux formations sont rentrées aux vestiaires sur ce score de 2 buts à 1 en faveur de Tiare Hinano.



Match fou en deuxième période



Dès le début de la seconde période, Tapuhute a accentué la pression sur la défense mauve et a été récompensé à l’heure de jeu lorsque Teraupoo Tepa à dribblé les défenseurs mauves avant de lober Rautea Vongue, le gardien de Tiare Hinano (2-2). Les joueurs de Haapiti ont même pris l’avantage peu de temps après sur un penalty transformé par Junior Tiaoao (3-2). Le match s’est ensuite emballé avec notamment la formation de Pihaena qui a tout fait pour revenir au score. Après avoir vu son coup-franc repousser par le portier de Tapuhute (72e), Toahiti Germain a égalisé pour Tiare Hinano à un quart d’heure de la fin du temps réglementaire grâce un tir puissant dans la surface de réparation averse (3-3).



Malgré quelques situations chaudes des deux côtés, les deux équipes se sont contentées de ce score de trois buts partout au coup de sifflet final. Un résultat qui n’arrange pas le champion en titre puisque celui-ci rate l’occasion de doubler Tiare Tahiti, exempt pour cette quatrième journée, à la tête du classement. Mira en a même profité pour rattraper Tiare Hinano à la deuxième place du classement après sa large victoire (9-0) sur Tiare Anani dimanche au stade de Pihaena.



Tohiea en panne d'efficacité face à Temanava



Pour le dernier match du week-end, Temanava recevait Tohiea. Durant une première période plutôt équilibrée, Tohiea a dû attendre la demi-heure de jeu pour voir son attaquant Herehaunui Ferrand ouvrir le score en profitant d'une erreur de main du gardien de Temanava (1-0). Vaitua Teraitua a ensuite doublé la mise pour la formation de Afareaitu au début de la deuxième période en reprenant une passe de Lorenzo Kokauani (2-0). Les joueurs de Maatea ont toutefois surpris leur adversaire en réduisant le score quelques instants plus tard lorsque Ruben Wajoka a dévié dans son propre but une frappe de Ramssi Tapotofarerani, le milieu de terrain des rouges et noirs (2-1).



Piqués au vif, les joueurs de Afareaitu se sont ensuite lancés à l’assaut du but adverse, en manquant de belles occasions de faire le break. En témoigne la frappe de Herehaunui Ferrand, qui a effleuré le poteau gauche ou encore la tête de Vehia Pahi détournée de manière spectaculaire par Haureva Tetuanui, le gardien de Temanava. C’est finalement Youri Hnaia, le défenseur des rouges et noirs, qui a puni Tohiea en égalisant en toute fin de match grâce à une frappe lointaine (2-2). Les joueurs de Afareaitu perdent encore de précieux points dans la course au titre et pourront nourrir des regrets après ce résultat nul.



Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 20 Février 2023 à 17:16 | Lu 93 fois