Tiare Hinano s'accroche à Tohiea dans la course au titre à Moorea

Moorea, le 16 mai 2022 - À l’issue de la 8e journée de la phase 2, Tohiea garde la tête du classement du championnat de Moorea, après sa large victoire sur Temanava (6-1). Tiare Hinano, avec un match en moins, reste à portée du leader après avoir dominé non sans difficulté Tapuhute (2-1). Mira stagne pour sa part à la troisième place, mais perd des points précieux dans la course au titre après sa défaite face à Tiare Anani (3-2).



Le mano a mano entre Tohiea et Tiare Hinano se poursuit à Moorea. Dans leur lutte à distance pour le titre, les mauves de Pihaeana ont été les premiers à entrer en scène, samedi, au stade de Maatea, face à Tapuhute, pour le compte de la 8e journée de la phase 2 du championnat.



Une rencontre qui s'est jouée sur un faux rythme durant toute la première période avec deux formations très prudentes. Ce sont toutefois les joueurs de Tiare Hinano qui se sont montrés les plus dangereux. Après des tentatives ratées d'Albert Mairau et de Toahiti Germain, Tiaihau Teihotaata, bien servi par Mairau, a ouvert le score pour Tiare Hinano avant le quart d'heure de jeu (1-0).



Du côté de Tapuhute, la réaction a été timide avec une frappe complètement ratée par Manutahi Mataio à la demi-heure. Mais si les joueurs de Pihaena semblaient avoir le contrôle du match, Tapuhute a égalisé sur un penalty transformé par Tevaihau Tehuritaua peu avant la pause (1-1).

Uramea Teihotaata offre la victoire à Tiare Hinano Pas de quoi affecter plus que ça le moral des mauves de Tiare Hinano. Quinze minutes après le retour des vestiaires, Uramea Teihotaata a décoché une frappe puissante du pied gauche qui a terminé cette fois-ci dans la lucarne de Teraimoana Teraitua (2-1, 67e).



Puis le match s’est emballé dans le dernier quart d'heure avec Tapuhute, qui est parti à l’abordage du but mauve. Les joueurs de Pihaena ont eux profité des espaces laissés par les bleus de Haapiti. Moana Fanaurai, tout juste rentré en jeu sur l’aile gauche, a notamment pris de vitesse la défense de Tapuhute pour servir Teinauri Muera trop court pour reprendre la balle (74e) et Albert Mairau, qui a raté l’immanquable face au but vide (75e).



Et si les attaquants de Haapiti se sont créés des situations en fin de match, avec Junior Tiaoao et Rui Vahinetua, Tiare Hinano a su conserver son avance pour finalement s'imposer sur le score de 2-1. Et avec un match en moins, la formation de Pihaena reste en embuscade derrière Tohiea.

Tohiea en mode diesel La formation de Afareaitu était pour sa part largement favorite dans la rencontre qui l’opposait à Temanava, dimanche, au stade d’Afareaitu. Le champion en titre s'est parfaitement lancé dans le match en ouvrant d’emblée le score grâce à un penalty converti en deux temps par Vaitua Teraitua (1-0, 8e). Malgré une légère domination, les blancs de Afareaitu ont ensuite eu du mal à se défaire d’une jeune équipe de Temanava accrocheuse pendant toute la première période. Il a fallu attendre la 50e minute pour voir Christophe Gendron doubler la mise après une action en solitaire (2-0, 50e).



Après la réduction du score sur penalty pour Temanava (2-1, 52e), Tohiea est passé à la vitesse supérieure après l’heure de jeu. André Teikihakaupoko d'abord, puis Vaitua Teraitua, Nordman Rainui après et enfin André Teikihakaupoko dans le temps additionnel ont donné plus d’ampleur au score, pour une victoire finale de Tohiea sur le score de 6-1. Grace à cette victoire, Tohiea garde le fauteuil de leader avec un point d’avance sur Tiare Hinano.



Dans la dernière rencontre du week-end, Tiare Anani a créé la surprise en battant Mira sur le score de 3 buts à 2, dimanche sur le stade de Maharepa.

Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 16 Mai 2022 à 16:22 | Lu 285 fois