Tiare Hinano résiste à Tohiea

Moorea, le 3 mai 2021 - Le week-end dernier, lors de la 11ème journée de la Ligue de Moorea, Tohiea, le leader, a été tenu en échec par l’équipe de Tiare Hinano (1-1). Mais cette dernière, malgré un très bon résultat, rétrograde à la quatrième place au profit de Tiare Anani, qui a fait l’essentiel en battant Tiare Tahiti (1-0). L’équipe de Mira quant à elle consolide sa deuxième place après avoir dominé Temanava sur le score de trois buts à zéro.



L’affiche de cette 11ème journée a opposé, samedi, Tohiea, le leader invaincu du championnat de football de Moorea, à Tiare Hinano, le troisième. Contrairement à son habitude, Tiare Hinano a décidé de jouer de façon plus prudente en plaçant seul Albert Mairau à la pointe de son attaque. Mais c’est bien les joueurs de Afareaitu qui ont failli ouvrir le score à la 24ème minute lorsque Teraitua Vaitua, lancé par Teiki Halaupoko sur son flanc gauche s’est présenté seul face à Rautea Wong, mais l’attaquant des blancs a trop croisé sa frappe.



La première occasion de but franche pour Tiare Hinano est intervenue à la 28ème minute lorsque Tuteraimana Teihotua a adressé un centre tendu du côté droit vers Laurent Thahnaena. Mais ce dernier, bien placé dans la surface adverse, s’est complètement loupé en tentant un tir en pivot. A partir de la demi-heure de jeu, on a assisté à un gros temps fort de Tohiea avec une meilleure possession de balle et plusieurs attaques dangereuses. Mais la défense de Tiare Hinano a tenu bon jusqu’à la fin de la première période.



Tiare Hinano pas loin de l'exploit



Au retour des vestiaires, Tiare Hinano a montré un tout autre visage avec des attaques éclairs qui ont bien failli faire mouche sans le talent de Vaite Faahei, le portier de Tohiea. Ce dernier a notamment du arrêter deux tentatives dangereuses d’Albert Mairau, un lob à la 65ème minute puis une frappe à quelques mètres du but des blancs à la 66ème minute. Sur le corner qui a suivi, Tuteraimana Teihotua a sauté plus haut que tout le monde pour ouvrir le score de la tête (1-0) pour Tiare Hinano.



Mais Tohiea a immédiatement réagi. A la 73ème minute, Tekaviu Teihotu a éliminé sur son flanc droit un défenseur mauve et a adressé un long centre pour Muera Tenauri. Ce dernier, sans trembler a pris son temps pour décocher une superbe tête qui n’a laissé aucune chance à Rautea Wong (1-1).



Le match s’est emballé par la suite avec plusieurs actions dangereuses dans les deux camps. Mais c’est bien les mauves qui étaient à deux doigts d’arracher la victoire avant la fin du temps réglementaire. A la 88ème minute, Hnaura Loyd a dribblé deux défenseurs puis a tenté de lober le portier de Tohiea par une pichenette. Mais ce dernier ne s’est pas fait surprendre. C’est ensuite Albert Mairau, bien servi par Tuohea Teihotua, qui s’est présenté seul face Vaite Faahei. Ce dernier a empêché la victoire de Tiare Hinano en sauvant un but sur sa ligne grâce à un arrêt reflexe. Les deux formations se sont finalement quittées sur ce score de parité (1-1).



Tiare Anani assure le service minimum



Le deuxième match intéressant de cette journée a opposé Tiare Anani à Tiare Tahiti. Bien que les verts se sont renforcés par plusieurs joueurs de l’équipe première de Tiare Tahiti qui évolue en Ligue 1, les joueurs de Tiare Anani ne se sont pas laissés impressionner. C’est toutefois Raimana Vii qui a ouvert le score pour Tiare Anani à cinq minutes de la pause grâce à un but de la tête. Au retour des vestiaires, Tiare Tahiti a eu quelques opportunités pour égaliser mais s’est heurté à chaque fois à Raiura Hanere, le portier de Tiare Anani. C’est au contraire les oranges qui ont pu alourdir le score à la 70ème minute. Après avoir mis deux défenseurs verts dans le vent, Heihau Hanere s’est présenté seul face à Michel Manea. Mais le tir de l’attaquant a effleuré le montant gauche des buts de Tiare Tahiti. Le portier des verts a encore sauvé les siens à quelques minutes du coup de sifflet final en gagnant son duel face à Manu Tiaahu, puis face à Teihoarii Tama. Tiare Anani l’a finalement emporté sur la plus petite des marges (1-0).



Dans les autres rencontres du week end, Mira a confirmé sa bonne forme du moment en battant Temanava sur le score de 3 à 0 tandis que Tapuhute s’est rapproché du podium en écrasant Tearaa par 5 buts à 1.