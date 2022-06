Tiare Hinano poursuit sa balade à Moorea

Moorea, le 27 juin 2022 - Après la 8e journée de championnat, Tiare Hinano, déjà quasiment assuré de remporter le titre de champion, a battu, samedi, Tiare Anani par 3 buts à 2. Mira, troisième au classement, a profité du forfait de Tiare Tahiti pour revenir à un point du dauphin Tohiea avant leur confrontation mercredi prochain. Dans le dernier match, Temanava a battu Tapuhute au bout du suspens (1-0).



Ce week-end à Moorea on continuait à rattraper le retard pris au championnat, avec la tenue de la 8e journée de la phase 2 qui avait été reportée il y a quelques semaines. Le leader et quasiment champion, Tiare Hinano, recevait au stade de Pihaena, Tiare Anani.



Il ne fallait pas être en retard pour cette rencontre puisque Toahiti Germain a ouvert le score dès la première minute de jeu pour Tiare Hinano (1-0). C’est ensuite Albert Mairau qui a doublé la mise la minute suivante grâce à une frappe lointaine (2-0). Les orange de Paopao auraient pu immédiatement réduire le score à la 5e minute sur penalty, mais Teihoarii Tama a envoyé la balle largement au dessus du cadre.



Albert Mairau n’a, au contraire, pas laissé passer sa chance en s’offrant un doublé peu avant le quart d’heure de jeu, profitant d’une ouverture de Maui Roberts pour partir à la limite du hors-jeu et battre Matahi Peu, le portier de Tiare Anani (3-0).

Tiare Anani fait de la résistance Alors qu’on craignait le pire pour la formation de Paopao, les orange ont pris confiance au fil des minutes et ont logiquement réduit la marque à la 18e minute. Après avoir combiné avec Heihau Hanere, Hitiora Hanere s’est infiltré dans la défense des mauves pour battre Rautea Vongues par une frappe croisée du pied gauche (1-3). Le jeu s’est rééquilibré par la suite entre les deux équipes. Teihoarii Tama a même redonné espoir à ses coéquipiers à 5 minutes de la pause en dribblant seul la défense des mauves, puis en trompant Rautea Vongues du plat du pied (2-3). Malgré une dernière frappe brossée de Toahiti Germain boxée par le gardien de Tiare Anani, le score était de 3 buts à 2 à la mi-temps.



Au retour des vestiaires, Matahi Peu s’est encore employé pour détourner du bout des doigts un coup-franc de Toahiti Germain (46e) tandis que Rautea Vongues a dévié une frappe de Hitiroa Hanere dans son filet extérieur droit (50e). Alors que le rythme s’est progressivement ralenti en deuxième période, Teihoarii Tama a raté la balle d’égalisation peu après l’heure de jeu. L’attaquant de Tiare Anani, qui venait pourtant de se défaire des solides défenseurs mauves, a vu sa puissante frappe repoussée par le gardien de Tiare Hinano.



C’était ensuite au tour de Muera Teinauri de se présenter seul face au but adverse, mais l’attaquant des mauves s’est fait intercepter de justesse par le portier de Tiare Anani (70e). Malgré un dernier coup franc de Heihau Hanere, qui a frôlé le poteau gauche des mauves, Tiare Hinano a finalement préservé ce score de 3 buts à 2.

Temanava au bout du suspens Dans le deuxième match du week-end, Mira a profité du forfait de Tiare Tahiti et est revenu à un point du dauphin, Tohiea. La "finale" pour la deuxième place aura donc lieu ce mercredi 29 juin entre Mira et Tohiea au stade de Afareaitu. Autre enjeu également de la rencontre le titre de meilleur buteur du championnat de l'île soeur qui pourrait se jouer sur ce match entre Vaitua Teraitua, de Tohiea, avec 10 buts, et Allan Hnyeikone et ses 9 réalisations.



Dans la dernière rencontre de cette 8e journée, Temanava recevait, dimanche, dans son stade de Maatea, l'équipe de Tapuhute. Après un premier acte sans but, le match a offert son lot de suspens en deuxième période avec plusieurs occasions de but dans les deux camps. Vahinetua Rui, en étant à la conclusion d’une contre-attaque de Tapuhute, a notamment tiré sur le poteau de Temanava (58e) tandis que la frappe de Piirai Ariira a frôlé le poteau gauche des bleus de Haapiti. L’attaquant de Temanava a finalement profité d’une mauvaise relance du portier de Tapuhute à 10 minutes de la fin du match pour offrir la victoire à la formation de Maatea (1-0). Malgré un dernière grosse occasion de but de Vahinetua Rui pour Tapuhute, Temanava a préservé sa victoire jusqu’au bout.

Classement général Pts J

1 Tiare Hinano 47 12

2 Tohiea 34 11

3 Mira 33 11

4 Tapuhute 30 12

5 Tiare Anani 24 12

6 Temanava 21 12

7 Tiare Tahiti 12 12

Classements meilleurs buteurs 1- Albert Mairau Tiare Hinano 12 buts 2- Vaitua Teraitua Tohiea 10 buts 2- Teihoarii Tama Tiare Anani 10 buts 3- Hnyeikone Allan Mira 9 buts

Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 27 Juin 2022 à 19:28 | Lu 186 fois