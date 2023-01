Tiare Hinano domine Tiare Tahiti et repasse en tête à Moorea

Moorea, le 30 janvier 2023 - À l’issue de la deuxième journée de la phase 2 du championnat de Moorea, Tiare Hinano profite de sa victoire contre Tiare Tahiti (3-2) pour reprendre la tête du classement à son rival de Maharepa. En battant Tapuhute sur le score de 1 but à 0, Tohiea se replace pour sa part à la troisième place. Pour le dernier match, Temanava a récolté les quatre points de la victoire après le forfait de Tiare Anani. Mira pour sa part était exempté de match ce week-end.



Pour le compte de la deuxième journée de la phase 2, Tiare Hinano recevait, samedi, le leader, Tiare Tahiti, à Pihaena. Le début du match était plutôt équilibré entre les deux formations avec toutefois les attaquants de Tiare Tahiti qui se montraient les plus menaçants devant le but des mauves. Il a fallu que Rautea Vongues, le portier de Tiare Hinano, repousse un premier coup franc de Manarii Porlier (8e) puis une frappe en pivot de Tane Faarahia (13e) pour empêcher les visiteurs d’ouvrir le score.



Peu après le quart d’heure de jeu, la machine offensive des mauves s’est enfin mise en marche. Après avoir été servi par Gaiz Aroquiame, Albert Mairau s’est joué des défenseurs adverses pour donner par la suite une balle de but à Moana Fanaurai. Ce dernier a toutefois vu son tir heurter le poteau gauche de Raiura Hanere, le gardien de Tiare Tahiti (20e). Peu de temps après, Moana Fanaurai encore lui a effectué un dribble éclair pour effacer les défenseurs centraux adverses avant que Raiura Hanere repousse sa frappe (20e). Mais c'est finalement le capitaine de Tiare Tahiti, Manarii Porlier, qui a ouvert le score juste avant la pause sur penalty après une faute de main signalée dans la surface adverse (1-0).



Tiare Hinano renverse Tiare Tahiti après la pause



Au retour des vestiaires, Tiare Hinano a tout de suite égalisé sur un coup-franc de Toahiti Germain (1-1). Uramea Teihotaata, après avoir été décalé à la limite de la surface de réparation des verts par Toahiti Germain, a même donné l’avantage à Tiare Hinano en décochant une puissante frappe du gauche qui a fait mouche (2-1). Les joueurs de Pihaena ont ensuite assommé leur adversaire sur une contre-attaque conclue à l’heure de jeu par Albert Mairau (3-1).



Après avoir réduit le score sur un deuxième penalty de Manarii Porlier à la 70e minute (3-2), les joueurs de Maharepa ont tenté à maintes reprises d’égaliser, mais ont soit buté sur la solide défense, soit manqué de réussite dans le dernier geste. Du côté de Tiare Hinano la victoire aurait pu être plus large, Raiura Hanere, en toute fin de match, repoussait un coup-franc de Toahiti Germain. Et donc à l'arrivée une victoire 3-2 pour Tiare Hinano. Un succès qui permet à la formation de Pihaena de reprendre la tête du championnat.



Service minimum pour Tohiea



Pour le deuxième match du week-end, Tohiea recevait Tapuhute sur le stade de Afareaitu avec pour objectif de se remettre de sa défaite contre Tiare Tahiti la journée précédente. Les joueurs de Afareaitu ont mal débuté la rencontre en concédant un penalty qui a finalement été repoussé par leur gardien, Faahei Vaite (4e). Deux minutes plus tard, Teraitua Vaitua a ouvert le score pour Tohiea en reprenant d’une tête croisée un corner de Rainui Nordmann (1-0). Les deux formations ont ensuite essayé de faire le jeu dans cette rencontre, mais ce sont toutefois les défenses qui se sont mises en évidence.



Tohiea a eu les meilleures opportunités durant la première période avec un coup franc excentré de Rainui Nordmann, repoussé par le portier de Tapuhute (17e) et une frappe en pleine course du même Nordmann face au but adverse à la demi-heure de jeu. En deuxième période très peu d’occasions de part et d'autres, hormis le centre-tir de Tepa Teraupoo, l’attaquant de Tapuhute, repoussé par Faahei Vaite et la passe en retrait d’Andre Hakaupoko, le meneur de jeu de Tohiea, qui n’a pas trouvé preneur dans la surface adverse (78e). La formation de Afareaitu a finalement assuré le service minimum en s’imposant sur la plus petite des marges (1-0) et se replace du même coup à la troisième place du classement.



Dans le dernier match de cette deuxième journée, Temanava s’est imposé par forfait face à Tiare Anani.

