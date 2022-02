Tiare Hinano bousculé, Mira en démonstration

Tahiti, le 7 février 2022 - A l’issue de la 8e journée, Tiare Hinano garde la tête du classement général après son match nul contre Tiare Anani (1-1). Mira profite de sa victoire contre Tiare Tahiti (6-0) pour remonter à la deuxième place. Tapuhute, qui compte un match en moins, et Tohiea, deux matchs en moins, rétrogradent respectivement à la troisième et à la quatrième place.



La 8e journée du championnat de football à Moorea s'est jouée ce week-end. Celle-ci était déjà programmée au mois de janvier, mais avait finalement été repoussée en raison des fortes intempéries. Le premier résultat était déjà connu puisque Temanava et Tapuhute se sont déjà affrontés à la fin du mois de janvier avec au final une victoire de Tapuhute sur le score de 2 buts à 1. Deux matchs restaient donc à jouer pour le compte de cette 8e journée.



L'un d'eux a opposé Tiare Hinano, formation de Pihaena, à Tiare Anani, de Paopao, au stade de Maharepa. Après une première partie de la saison à la dérive, le coach de Tiare Anani, Mite Teikivahitini, a peut-être enfin trouvé la bonne formule pour son équipe. Car après avoir tenu en échec le champion en titre Tohiea lors de leur précédente sortie, les orange ont été une nouvelle fois très solides mais s'ils ont beaucoup subi au cours de la première heure demi-heure.



Tuteraimana Teihotua a fait passer les premiers frissons avec deux coup-franc parfaitement frappés. Le premier a heurté le montant gauche (8e) et sur sa seconde tentative, il a forcé le gardien de Tiare Anani, Matahi Peu, à boxer des deux mains le ballon (14e). C'était au tour ensuite de Muera Teinauri, à la suite d'un bel enchainement contrôle de la poitrine-reprise de volée, de voir sa frappe fracasser la transversale. Tiare Anani qui a frôlé l’ouverture du score, mais la frappe de Tahimanarii Pangier, après avoir profité d’un mauvais dégagement de la défense adverse, a heurté la barre transversale des mauves (36e). Le score est resté vierge à la pause.

Tiare Hinano assure l'essentiel Au retour des vestiaires, Tiare Anani s’est beaucoup plus projeté vers l’avant et a ouvert le score à la 65e minute lorsque Matairea Puarai, bien servi dans la surface adverse par Raivaru Hanere, a décoché une frappe puissante qui a fait mouche (1-0). Tiare Hinano n’a pas tardé à réagir et a égalisé à la 73e minute par Teinauri Muera. Bien lancé par Tiaihau Teihotaata, l’attaquant des mauves s’est arraché dans la défense adverse pour marquer du bout du pied (1-1).



La partie s’est ensuite emballée avec plusieurs attaques dans les deux sens. A la 76e minute, Tiaihau Teihotaata a hérité d’un bon ballon dans la surface adverse, mais a raté de peu le cadre. Tiare Anani a pour sa part gâché une balle de match dans les dernières minutes, mais Rautea Vongues a empêché la défaite des mauves en effectuant un superbe arrêt sur une tête smashé de Raimana Vii. L’attaquant des oranges a ensuite offert une offrande à Teihoarii Tama, mais la frappe de ce dernier a frôlé le montant gauche du but de Tiare Hinano. Les deux formations se sont finalement quittées sur le score de 1-1. Tiare Hinano limite donc les dégâts et grâce aux deux points du match nul conserve la tête du championnat.



Le deuxième match de week-end a opposé Tiare Tahiti, de Maharepa, à Mira, de Papetoai, au stade de Pihaena. Les bleus de Mira se sont rués d'entrée vers le but adverse et ont logiquement ouvert le score à la 6e minute par Mihirau Germain. Michel Manea, le portier de Tiare Tahiti, a ensuite retardé plusieurs fois l’échéance en effectuant quelques arrêts déterminants face aux attaquants adverses (26e, 33e, 34e et 38e) avant de céder sur une frappe de Francis Tchen avant la pause (2-0). Mira a ensuite déroulé en deuxième période et a inscrit quatre nouveaux buts par James Dufaut (46e), Temuriavai Taaviri (54e), Mihirau Germain (61e) et Allan Hnyeikone (89e).



Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 7 Février 2022 à 19:01 | Lu 152 fois