Tiare Anani et Tiare Hinano se neutralisent

Tahiti, le 2 novembre 2020 - À l’issue de la quatrième journée du championnat de Moorea, Tiare Anani, le leader, a été tenu en échec par Tiare Hinano (1-1), mais conserve la tête du classement. Tohiea (avec un match en moins) en a profité pour revenir à deux points du leader en battant Tearaa (4-0). Tiare Hinano et Temanava, qui a battu Tiare Tahiti (4-0), restent sur le podium avec chacun 10 points.



Pour cette quatrième journée du championnat de Moorea, tous les yeux étaient tournés vers le derby entre les deux équipes de la commune associée de Paopao : l’AS Tiare Anani (en maillot orange), leader au classement, et l’AS Tiare Hinano (en maillot mauve), son dauphin, au stade communal de Pihaena samedi dernier. Les vingt premières minutes du match se sont résumées à une bataille physique, en particulier au milieu de terrain. Ce qui a empêché les deux équipes de poser correctement la balle pour organiser leur attaque. La plus grosse occasion de cette période a été toutefois à mettre à l’actif de Guys Aroquiame qui, lors d’un corner, a vu sa magnifique reprise de volée arrêtée par Raiura Hanere, le portier de Tiare Anani (15e).



Tiare Hinano plus entreprenant



Mais au fil des minutes, Tiare Hinano, avec une défense qui muselait et qui laissait très peu d’espaces aux attaquants oranges, a pris petit à petit l’ascendant sur son adversaire en trouvant plusieurs fois des failles dans la défense de Tiare Anani par l’intermédiaire notamment de son attaquant Mairau Albert. Mais ce dernier, qui était dans tous les bons coups, a perdu ses duels face à l’excellent Raiura Hanere (25e, 30e, 38e), ou a vu ses centres gâchés par ses compères de l’attaque. Ses efforts ont finalement été récompensés lorsqu’à la 43e minute, il a été fauché sur un énième débordement dans la surface de réparation des oranges. Teihotaa Uramea a logiquement ouvert le score sur penalty pour les mauves juste avant la mi-temps (1-0).



Au retour des vestiaires, les joueurs de Tiare Anani, sans trouver de solutions, ont continué à se heurter à la solide défense de Tiare Hinano tandis que les milieux de terrains mauves exploitaient aussitôt les espaces laissés vacants par leurs adversaires pour lancer des contre-attaques. Mais la rentrée de Tiaihau Ariimana dans l’entre jeu de Tiare Anani à une demi-heure de la fin du temps réglementaire ainsi que le repositionnement de Teihotu Ariihei à la gauche de l’attaque des oranges (il a joué défenseur en première période) ont toutefois changé la physionomie du match. Tiare Anani est enfin arrivé à prendre possession de la balle et à se créer des situations chaudes dans la surface de réparation adverse. Suite à une attaque initiée par Ariihei Teihotu sur son flanc gauche, les oranges ont obtenu un penalty qui a été transformé par Teihotu Takaviu (73e 1-1). Les deux équipes ont ensuite poussé pour arracher la victoire mais les deux défenses ont tenu bon jusqu’à la fin du temps réglementaire.



Outre ce derby toujours aussi chaud, la hiérarchie a été respectée dans les autres rencontres. Tohiea continue à faire le plein de points en écrasant Tearaa (4-0) tandis que Mira, après sa défaite contre Tiare Anani, s’est repris ce week end en battant Tiare Tahiti (4-0). Temanava s’est par contre défait, non sans difficulté, de Tapuhute sur le score de 3 à 1.