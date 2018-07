Thorco Lineage, le remorqueur américain est arrivé

PAPEETE, le 13 juillet 2018 - Le remorqueur américain qui devra remorquer le cargo philippin Thorco Lineage jusqu'à la base navale où il devra être réparé est arrivé dans le port de Papeete, ce vendredi matin. Le départ est estimé au milieu de semaine prochaine.



Le remorqueur, parti des États-Unis pour prendre en charge le Thorco Lineage est arrivé vendredi matin dans le port de Papeete. Il devrait reprendre la mer avec le cargo philippin et sa cargaison en milieu de semaine prochaine si les travaux de réparation sont finis.

Plusieurs hypothèses avaient été évoquées quant au départ du Thorco Lineage du port du Papeete

Le bateau et sa cargaison ne sont pas en capacité d’être tractés en toute sécurité. Le navire transporte plus de 10 200 tonnes de calcite de zinc. Ce produit est hautement polluant or la coque a été très endommagée par le platier de Raroia, sur lequel le bateau s'était échoué le 23 juin dernier. Sans oublié que le séjour sur le corail a brisé le safran et les pales de l'hélice. Les ballasts ont également été touchés. Des travaux de réparation et des soudures sous-marines ont démarré dès la semaine dernière afin d'éviter les voies d’eau. Les travaux sont toujours en cours.

Le haut-commissaire avait émis le souhait de voir réparer le moteur du cargo afin que ce dernier ait un minimum d'autonomie pour les manœuvres de sortie du port. Ces dernières n'ont pas été possibles.

Sans moteur et sans safran, le Thorco Lineage devra quitter le port de Papeete comme il est entré. Ainsi, le remorqueur américain avec l'aide d'autres remorqueurs locaux devront sécuriser la sortie du cargo de la rade de Papeete.

Selon nos informations, reclassé en tant que "barge", les services de l'Etat autorisent le Thorco lineage à reprendre la mer dès que les travaux seront finis.