Thomas Pesquet à Tahiti fin janvier

Tahiti, le 18 janvier 2023 – Le célèbre astronaute français, Thomas Pesquet, arrivera à Tahiti fin janvier pour rencontrer les élèves d'une classe de CM1 de l'école de la Mission à Papeete. Il participera également à une conférence grand public et rencontrera les membres de Coral Gardeners et Te Mana O Te Moana à Moorea.



Le célèbre et très populaire spationaute français, Thomas Pesquet, a accepté l'invitation d'une classe de CM1 de l'école de la Mission à Papeete, rapportent nos confrères de TNTV et l'association de parents d'élèves de l'école. Impressionnés par le brillant parcours de l'astronaute, les écoliers avaient invité Thomas Pesquet qui a accepté. L'annonce a été faite mercredi matin aux élèves. Le samedi 28 janvier, l'école sera exceptionnellement ouverte pour recevoir l'astronaute. Tous les élèves ont été conviés. Les détails du programme de cette journée exceptionnelle seront dévoilés dans les jours à venir. Thomas Pesquet participera également à une conférence grand public et s'entretiendra avec les autorités du Pays. Le 29 janvier, Thomas Pesquet rejoindra Moorea où il doit rencontrer les membres de Coral Gardeners et Te Mana O Te Moana.