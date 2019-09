Thomas Lubin seul en tête

PAPENOO, le 1er septembre 2019 - Le Raid Tahiti, une course nature organisée par l’as Courir en Polynésie, s’est déroulé à Papenoo ce dimanche matin. C’est Thomas Lubin qui remporte la course élite sur 25 km en 1H52’52 devant Jordan Beaufils en 2H01’15 et Hoani Marescot en 2H03’48. Chez les femmes, victoire de Gwennaëlle Rauby en 2H17’06.



La 14ème édition du Raid Tahiti s’est déroulée dimanche dans la vallée de la Papenoo. Thomas Lubin s’est imposé lors de la course élite avec plus de 8 minutes d’avance sur le deuxième Jordan Beaufils, suivi de Hoani Marescot. Le parcours élite proposé était de 25 km avec 580 mètres de dénivelé positif.



Benjamin Zorgnotti, Samuel Aragaw, Teva poulain, Cédric Wane ou Teiva Izal, un habitué de cette course, n’étaient pas au rendez-vous. Il y avait tout de même environ 350 participants selon Evelyne Ramond de l’as CEP, qui s’est montrée satisfaite de l’organisation. « Un temps idéal avec de l’ombre mais pas de pluie » a-t-elle déclaré.



Pour le parcours de 12 km, au scratch, c’est Wesley Olson qui remporte la course en 54’27 devant Francis Mayoussier en 55’02 et François Riboton en 55’13. Il était également possible de concourir avec son chien sur un parcours de 4 km. Tony Gassert avec Nesian font le meilleur temps (35’28) devant Stéphane Feltesse avec Toby (37’41) et Jérôme Goncalves avec Moli. SB