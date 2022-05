Thomas Lubin et Elodie Touffet 'aito du trail

Tahiti, le 21 mai 2022 – La 5e édition du Trail Aito Sport a rassemblé, samedi, à Papeete, 347 athlètes. Sur le parcours de trail, long de 11 km et qui s'est couru sur les hauteurs de la Mission, Thomas Lubin s'est imposé en 56'37, devançant de 20 secondes, Damien Troquenet. A plus de cinq minutes du vainqueur, Sylvain Blachier s'est offert la troisième place. Chez les dames, la course a été dominée par Elodie Touffet (1h10'16) qui a devancé Pauline Said et Cindy Bernardon.



Nouveau succès pour le Trail Aito Sport. En 2019 lors de sa dernière édition, 246 athlètes avaient répondu présents. Et après deux années blanches, l'événement, organisé par le club de l'AS Tefana athlétisme, a rassemblé, samedi, à Papeete, 347 coureurs prêts à s'attaquer aux parcours de trail et de marche. Des parcours qui ont vu les participants arpenter les hauteurs de la Mission. En trail notamment un parcours de 11 km avec un dénivelé positif de 651 mètres.



Sur la ligne de départ, en plein centre-ville, on retrouvait évidemment de belles références du sport nature au fenua, comme Thomas Lubin, vainqueur du trail du Xterra Moorea en 2018 et deuxième des championnats du Xterra en décembre dernier dans la catégorie des 30-34 ans. Face à lui une belle concurrence avec Delbi Villa Gongora et les spécialistes des courses de fond tels que Damien Troquenet et Sylvain Blachier.

Un mano a mano Lubin-Troquenet Le départ a donc été donné sur les coups de 8 heures. Les coureurs se sont ensuite dirigés vers la Mission et l'église Maria no te hau avant d'attaquer la grosse montée de la rue du Bon Pasteur qui les a menés après au site de la Croix, bien connus des randonneurs et des marcheurs assidus. Une première partie de course, bouclée en un peu moins de 20 minutes par un trio mené par Damien Troquenet, devant Thomas Lubin et un peu plus en retrait, Delbi Villa-Gongora. Le gros du peloton était lui déjà détaché à près de deux minutes des leaders.



Les coureurs ont ensuite continué leur route sur le sentier du Rosaire, pour après faire un demi-tour et revenir vers la Croix pour entamer la descente vers Maria no te hau. Une descente durant laquelle Thomas Lubin a décidé de passer la surmultipliée pour prendre le meilleur sur Troquenet. "Il y avait vraiment des gars costauds aujourd'hui sur la course. Mais à un moment j'ai vu que Damien était un peu moins bien. J'ai décidé alors de poser le cerveau et j'ai fait la descente à fond", a indiqué Lubin à l'issue de la course.



Une tactique payante car ses adversaires n'allaient plus pouvoir refaire leur retard. Et finalement après un peu moins d'une heure d'efforts, en 56'37, Thomas Lubin franchissait la ligne d'arrivée en vainqueur. "C'est une course qui me tient à cœur. J'ai l'habitude de courir dans ces coins là et elle est organisée par mon sponsor. Donc c'est toujours un plaisir", a ajouté le vainqueur. Derrière Lubin à vingt secondes, Damien Troquenet, s'est offert la deuxième place. Et à plus de cinq minutes des deux premiers, Sylvain Blachier a arraché la troisième place.



Chez les dames, le trail a été dominé par la toute récente championne de Polynésie du 10 000 mètres, Elodie Touffet. Avec un temps de 1h10'16, cette dernière s'est classée dans le top 20 au classement scratch. Touffet a devancé ainsi de plus de deux minutes Pauline Said, deuxième, et Cindy Bernardon, troisième. Prochain rendez-vous pour les amateurs de sport nature, les championnats de Polynésie d'aquathlon organisé le 26 mai au parc Vairai, à Punaauia. Avant évidemment les gros événements du Xterra Moorea prévus début juin avec les trails et le swim run.









