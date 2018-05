Thierry Pageau tente de minimiser son implication

PAPEETE, le 16 mai 2018 - Le troisième jour du procès de l’affaire dite « Pageau » a été consacré à l’audition du principal mis en cause. A la barre, Thierry Pageau a grandement minimisé son implication, tentant de rejeter la responsabilité sur d’autres prévenus impliqués dans le dossier, dont Jehan Morault, considéré comme son « bras droit. »



Alors qu’il avait reconnu les faits lors de ses différentes auditions, en garde à vue puis devant le juge d’instruction, Thierry Pageau a tenté de minimiser sa responsabilité lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel ce mercredi. Durant une grande partie de la matinée, l’homme a été interrogé par les magistrats sur les nombreux dossiers dans lesquels la justice le soupçonne de fraude à la défiscalisation. Thierry Pageau, dont le casier comporte de multiples condamnations pour abus de confiance, abus de confiance, trafic d’ice, non présentation d’enfant et violences sur mineur par ascendant, semble rompu aux interrogatoires de la justice. Depuis le début son procès, il a tenté de garder le contrôle sur les débats. A plusieurs reprises, le président du tribunal a dû lui rappeler qu’il ne dirigeait pas l’audience. L’on a également vu l’attitude de certains prévenus à la barre qui, sous son regard, ont eu du mal à réitérer leurs accusations.