Thierry Barbion condamné à quatre ans ferme en appel et écroué

Tahiti, le 12 mars 2020 - La cour d'appel de Papeete a confirmé jeudi matin les peines de prison ferme assorties de mandats de dépôts à l'encontre de l'homme d'affaires, Thierry Barbion, de l'ancien gérant du Ute Ute, Marc Ramel, et de l'ancienne institutrice, Sabine Boiron, dans l'affaire de proxénétisme, atteinte sexuelle et recours à la prostitution de mineures, corruption de mineures et infraction à la législation sur les stupéfiants ouverte depuis 2012.



La cour d'appel de Papeete a rendu jeudi matin sa décision dans l'affaire Boiron-Barbion. Contre l'ancienne institutrice, Sabine Boiron, renvoyée pour proxénétisme aggravé et infractions liées aux stupéfiants, la cour a prononcé sept ans de prison ferme, un mandat de dépôt et un million de Fcfp d'amende. Contre l'entrepreneur, Thierry Barbion, mis en cause pour recours à la prostitution de mineure et corruption de mineures, la cour a prononcé quatre ans de prison ferme, mandat de dépôt et six millions de Fcfp d'amende. Enfin, contre Marc Ramel, renvoyé pour atteinte sexuelle sur mineure de moins de 15 ans et infractions liées aux stupéfiants, les juges ont prononcé une peine de quatre ans de prison ferme, mandat de dépôt et trois millions et demi de Fcfp d'amende.



Placés sous mandats de dépôt, Thierry Barbion et Marc Ramel ont été écroué et transféré dans la foulée à la prison de Tatutu à Papeari. Sabine Boiron était déjà écrouée. Me Quinquis, le conseil de Thierry Barbion, a d'ores et déjà annoncé qu'il allait se pourvoir en cassation.