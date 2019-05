The Voice vous tente ? Le grand casting commence

PAPEETE, le 25 mai 2019 - Après la Nouvelle-Calédonie, l’équipe du Grand casting poursuit sa sélection en Polynésie. Les auditions sont lancées aujourd’hui.



Si vous rêvez de participer à l’émission The Voice ou The Voice Kid 2019, saisissez votre chance. Les auditions (ouvertes aux candidats dès 6 ans) en Polynésie ont lieu en ce moment. Elles ont commencé ce samedi 25 et dureront jusqu’au 31 mai sans interruption.



Prévues au Tahiti pearl beach resort & spa, elles ont lieu tout au long de la journée à partir de 9 heures fonctionnant sur le principe du premier arrivé, premier auditionné. Un formulaire de pré-inscription est disponible en ligne.



Mano Salmon, qui a tenté sa chance, a participé à l’émission cette année, surprenant le jury de The Voice avec une reprise d’Enter Sandman de Metallica (diffusion février). L’artiste finalement s’est arrêté à l’épreuve des KO.