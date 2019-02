The Voice : '“Je suis là pour foutre le bordel" (Mano Salmon)

PARIS, le 15 février. Le chanteur Mano Salmon sera dans l'émission The Voice samedi. "Je suis là pour foutre le bordel dans The Voice. Pour casser un peu les codes …”, prévient le metalleux polynésien.







"Je fais The Voice aujourd’hui car je suis un fan de The Voice (...) J'ai du mal à réaliser. Mais j'y suis. Il faut que je me donne à fond", explique Mano Salmon, dans le portrait qui sera diffusé dans l'émission sur TF1. " Ce soir, je vais chanter du metal. Ce n'est pas le répertoire (habituel) des coaches. C'est un challenge pour moi. (..) J'ai fait 18 000 kilomètres. Ce n’est pas pour rentrer tout de suite. Je suis là pour foutre le bordel dans The Voice. Pour casser un peu les codes …”





Jenifer, Julien Clerc, Soprano et Mika se retourneront-ils pendant la prestation de Mano ? Réponse samedi sur TF1 ou TNTV.