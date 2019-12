The Paper, le média chinois aux 166 millions d’abonnés

Tahiti, le 4 décembre 2019 - À l’invitation du consul de Chine à Tahiti, Shen Zhiliang, plusieurs médias polynésiens se sont rendus à Shanghai pour un séjour de trois jours. Au cours de cette visite, nous avons rencontré la rédaction de The Paper, un site web de presse qui comptabilise 500 journalistes et qui génère dix millions de visites par jour pour un pays qui compte 1, 3 milliard d’habitants.



Créé en 2014, The Paper est un journal web qui a, en l’espace de cinq ans, a atteint plus de 160 millions d’abonnés. Membre du Shanghai United Media Group (SUMG) – groupe qui englobe une vingtaine de titres de presse –, il comptabilise chaque jour un peu plus de dix millions de visites. Chaque semaine, The Paper publie 2 800 sujets liés à l’actualité et 500 vidéos. Le journal emploie 600 personnes dont 500 journalistes-éditeurs. Il relaie également les informations officielles transmises par le gouvernement chinois. Selon sa rédactrice en chef adjointe, Yuanyuan Liu, la publicité fournit 75 % des revenus du journal quand les 25% restants viennent de six actionnaires privés, le principal actionnaire étant le groupe SUMG.



Interrogée sur la ligne éditoriale du journal et notamment sur la couverture du conflit à Hong Kong, Yuanyuan Liu reste évasive : "En Chine, les nouveaux médias, comme le nôtre, rentrent dans la catégorie des médias de marchés où nous évaluons l’importance des sujets pour les prioriser. Dans l’échelle de diffusion et d’influence, The Paper s’est rapidement classé dans les premiers depuis sa création." Le journal, qui a son propre service de photos, fait rarement appel à des agences de presse et compte plusieurs dizaines de personnes en charge de la vidéo. Il est seulement disponible sur plateforme numérique et n’a jamais été publié sur un support papier.