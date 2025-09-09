

Thaïlande: un garçon hospitalisé après avoir été attaqué par une lionne

Bangkok, Thaïlande | AFP | dimanche 05/10/2025 - Une lionne détenue chez des particuliers en Thaïlande s'est échappée et a attaqué un jeune garçon, qui a été hospitalisé, a déclaré dimanche le département de la faune.



La lionne a attaqué l'enfant, qui a été hospitalisé avec des blessures non spécifiées, alors qu'il marchait sur une route samedi soir dans la province de Kanchanaburi, à environ deux heures de route à l'ouest de la capitale Bangkok, a indiqué le département dans un communiqué.



Les médias locaux ont rapporté que le garçon jouait avec d'autres enfants avant de rentrer chez lui lorsque le félin s'est jeté sur lui.



La possession de lions est légale en Thaïlande, où la population captive a explosé ces dernières années, avec près de 500 lions enregistrés dans des zoos, des fermes d'élevage, des cafés interactifs et chez des particuliers.



Mais des experts ont averti que cette tendance met en danger les animaux et les humains, et alimente probablement le commerce illicite au niveau national et à l'étranger.



Le propriétaire de la lionne, que le département de la faune a identifié comme étant un certain Parinya, a été inculpé pour violation des lois sur la protection de la faune et encourt jusqu'à six mois de prison et une amende de 50.000 bahts (1.278 euros) s'il est reconnu coupable.



Le félin a été saisi par les autorités, a indiqué le département.



Son propriétaire a déclaré à une télévision locale avoir été "choqué" lorsqu'il a appris l'attaque, affirmant que la lionne s'était échappée après avoir été retirée de sa cage pendant sa rénovation.



"Je m'excuse pour ce qui s'est passé, c'était un accident," a-t-il déclaré, ajoutant qu'il paiera une compensation ainsi que les frais médicaux du garçon.



Dans son communiqué, le département de la faune a exhorté les personnes qui "gardent des animaux sauvages à être conscientes des dangers potentiels, car tous les animaux ont un instinct féroce".



"Tout incident imprévu affectant la vie et les biens d'autrui sera puni et poursuivi dans toute la mesure permise par la loi", a-t-il ajouté.



Depuis 2022, la loi thaïlandaise oblige les propriétaires à enregistrer et à poser une puce électronique sur les lions, et à informer les autorités avant de les déplacer, mais il existe peu d'exigences concernant les enclos ou le bien-être des animaux.



Le mois dernier, un gardien de zoo a été mortellement attaqué par plusieurs lions dans un parc safari en périphérie de Bangkok, attirant l'attention sur l'établissement, qui propose des expériences de nourrissage de lions et de tigres pour environ 40 dollars (34 euros) par personne.

