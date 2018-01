Thaïlande: saisie record de 11 millions de pilules de méthamphétamines

Bangkok, Thaïlande | AFP | jeudi 25/01/2018 - La Thaïlande a réalisé une saisie record de 11 millions de pilules de méthamphétamines sur un bateau qui traversait le Mékong entre le Laos et la Thaïlande, a annoncé jeudi la marine thaïlandaise.



En découvrant de grands sacs, les policiers pensaient être tombés sur du cannabis avant de découvrir que chaque sac contenait 300.000 pilules de méthamphétamines.

"C'est la plus grande quantité jamais saisie", a indiqué à l'AFP Pisit Thongdeelert, qui commande une unité sur le Mékong dans le nord de la Thaïlande.

L'une des personnes qui se trouvaient à bord du bateau a été interpellée, les autres ont réussi à s'enfuir à la nage, a-t-il expliqué.

"Il est possible que les trafiquants aient changé d'itinéraire en raison des nouvelles mesures en place", a-t-il poursuivi évoquant le renforcement des patrouilles dans cette région à la limite entre la Birmanie, le Laos et la Thaïlande.

Les cachets étaient estampillés "999", l'un des logos des laboratoires appartenant à des trafiquants de l'ethnie Wa dans le nord-est de la Birmanie. Le groupe rebelle y contrôle un territoire gardé par une armée.

Et le Laos est devenu l'une des principales voies de transit pour la drogue dans la région.

La méthamphétamine, puissante drogue de synthèse, est en principe consommée sous deux formes: soit en cristaux ("ice") soit via des comprimés généralement moins purs.

Les saisies ont quadruplé en cinq ans dans la région Asie-Pacifique, d'après l'ONU, qui estime que production et consommation des drogues de synthèse y ont explosé.