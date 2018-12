Thaïlande: saisie de plus de 18 millions de cachets de méthamphétamine

Bangkok, Thaïlande | AFP | lundi 17/12/2018 - Plus de 18 millions de cachets de méthamphétamine ont été saisis en Thaïlande, a annoncé l'armée lundi, dans le cadre d'une lutte antidrogue intensifiée ces derniers mois dans cette région proche du "Triangle d'Or", entre Birmanie et Laos.



Les sacs contenant les précieux cachets ont été saisis à bord de deux voitures, dans la province de Chiang Rai, frontalière de la Birmanie et du Laos.

Montrés lors d'une conférence de presse, les sacs portaient le numéro "999", utilisé par les trafiquants de drogue du groupe des Wa, rébellion ethnique birmane, au cœur du trafic du Triangle d'Or.

Début décembre, dans le cadre de la même opération, les policiers thaïlandais ont saisi 15 millions de cachets de méthamphétamine et tué un trafiquant dans la partie thaïlandaise du "Triangle d'or".

Chaque semaine, des cargaisons de méthamphétamine d'une valeur de plusieurs millions de dollars arrivent en Thaïlande depuis la Birmanie voisine.

Selon les experts, le trafic s'accélère, en particulier depuis la région de l'est de la Birmanie tenue par le groupe ethnique rebelle des Wa, accusé de financer sa guérilla par le trafic de drogue.

Produite dans le Triangle d'or, cette drogue de synthèse est écoulée dans des pays de plus en plus éloignés de son lieu de production, jusqu'à l'Inde et l'Australie.

Et la Thaïlande a saisi cette année des quantités record de comprimés, connus dans la région sous le nom de "yaba" - "la drogue qui rend fou", et d'"ice", version plus puissante et addictive sous forme de cristaux qui se fument.

La production est soutenue par l'arrivée récente de nouveaux "précurseurs" moins coûteux, comme le cyanure de sodium, pour fabriquer ces drogues de synthèse.