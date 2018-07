Thaïlande/grotte: des chercheurs de nids d'hirondelles à la rescousse

Mae Sai, Thaïlande | AFP | jeudi 04/07/2018 - Habitués aux escalades périlleuses, des ramasseurs de nids d'hirondelles, spécialité culinaire prisée en Asie, se sont joints jeudi aux secouristes mobilisés pour sauver douze enfants et leur entraîneur de foot coincés dans une grotte en Thaïlande.



Leur pratique de l'escalade des falaises où se nichent les hirondelles est un atout pour la cellule de crise: ils peuvent parcourir aisément les puits situés à l'aplomb de la grotte. Et découvrir celui qui conduira à la portion de la grotte où se trouvent les enfants.

Abdulrawheep Khunraksa, 49 ans, est le responsable de cette équipe de volontaires venus de l'île de Li Bong, dans le sud de la Thaïlande.

A force de voir la couverture en direct de l'opération de secours à la télévision, "nous nous sommes demandés comment nous pourrions aider", a-t-il expliqué à l'AFP.

"Nous voulons aider à trouver les enfants et nous pensons avoir une certaine expertise, escaladant des falaises à la recherche de nids d'hirondelles depuis des années", insiste-t-il, alors que ses hommes parcourent le sommet de la montagne.

"Ils ramassent des nids d'hirondelles sur l'île de Li Bong depuis des générations", a confirmé Jirarat Kaewpitak, responsable de l'administration locale de la province de Trang, où se trouve l'île.

Les huit hommes, musulmans comme une majorité des habitants du sud de la Thaïlande, sont venus d'eux-mêmes, grâce à une levée de fonds au sein de la communauté musulmane locale pour payer les billets d'avion.

Leur arrivée a suscité l'enthousiasme des familles, massées devant la grotte depuis des jours, à attendre des nouvelles.

"Ils ont l'expérience de la découverte des nids d'oiseaux, alors ils doivent avoir l'habitude des grottes et des montagnes. J'ai bon espoir qu'ils puissent aider" à trouver une connexion, a réagi Sunida Wongsukchan, grande-tante d'un des enfants, Ekkarat.

Deux compagnies aériennes thaïlandaises ont d'ores et déjà annoncé qu'elles étaient prêtes à prendre en charge leurs billets retour.

Les nids d'hirondelles, faits à base de la salive des oiseaux, sont un gros marché en Asie du Sud-Est, principale région productrice de nids d'oiseaux en Asie.

Dans les restaurants huppés de Pékin ou Shangaï, les nids d'hirondelles sont dissous en une sorte de gelée blanchâtre qui sert de base à des desserts, des soupes ou des boissons.

La médecine chinoise leur prête de nombreuses vertus.

Traditionnellement, les précieux nids sont récoltés en escaladant les falaises des îles où les hirondelles viennent naturellement nicher. Mais de plus en plus se développent des fermes à nids à hirondelles.