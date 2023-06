Tevaiti Pomare : "C'est vrai qu'il faut du temps"

Tahiti, le 27 juin 2023 - Le ministre de l'Economie, du budget et des finances, en charge des énergies met "le pouvoir d'achat des Polynésiens et le dynamisme économique" au cœur des deux jours de séminaire organisé à la présidence avec les acteurs économiques du Pays. Il sait que "tout le monde attend des solutions", mais qu'il "faut du temps". Interview.





Des thèmes sont bien définis dans le programme. Quand allez-vous mettre en place toutes les actions et mesures qui vont en découler ?

“Il y aura différents niveaux de mesures, à court terme et à plus long terme. L'idée aujourd'hui c'est surtout d'avoir des mesures concrètes à mettre en place rapidement.”



Rapidement quand ?

“Cette année déjà. Dans les 100 jours aussi. Et par la suite, l'idée est que ce séminaire soit annuel et que l'on fasse un bilan chaque année pour pouvoir suivre les mesures [...]. Tout le monde attend des solutions donc on va chercher et on va essayer de trouver la meilleure solution possible. Mais c'est vrai qu'il faut du temps, et on va faire de notre mieux pour avancer le plus rapidement possible.”



La priorité c'est le pouvoir d'achat des Polynésiens ?

“C'est le pouvoir d'achat des Polynésiens et le dynamisme économique.”



Concrètement, ces deux jours de séminaire vont aboutir à la rédaction de projets de lois concernant les différents thèmes, ou alors à architecturer le budget primitif 2024 du Pays ou les deux ?

“Nous avons cinq thèmes déclinés en trois ateliers. Dans chaque atelier, il y a un facilitateur. Des équipes du Pays sont là pour expliquer comment ça fonctionne aujourd'hui, les acteurs économiques sont là pour discuter, et il y aura un relevé des propositions et une restitution demain [mercredi, NDLR]. Cela nous servira de socle pour réfléchir et établir nos mesures.”



Et éventuellement les inclure au prochain budget donc d'ici le mois de décembre ?

“Éventuellement les inclure.”



Les distributeurs et les importateurs vous ont clairement annoncé qu'ils n'allaient pas baisser leurs prix si la TVA sociale était supprimée. Comment les convaincre ?

“Il semblerait que ce ne soit pas automatique. Donc, nous allons prendre nos responsabilités et il faut que chacun joue le jeu pour que les prix baissent effectivement. On fera ce qu'il faut de notre côté, aux importateurs d’en faire de même.”



