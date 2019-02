Teva i Uta rénove ses canalisations d'eau

TEVA I UTA, 8 février 2019 - Les travaux démarrent ce lundi dans le quartier Titaaviri, en tout 17 quartiers seront concernés par ce chantier. Plus de 157 millions de francs ont été investis pour la réalisation de ces travaux, une enveloppe financée par le contrat de projet.



Dans le cadre d’adduction en eau potable, la commune de Teva I Uta démarre d’importants travaux à partir du lundi 11 février dans le quartier de Titaaviri. D’autres quartiers sont aussi concernés par ces travaux mais auront lieu au fur et à mesure qu’un chantier sera terminé. La durée des chantiers n’est pas fixée puisque les intempéries sont à prendre en compte. Pour l’instant, 17 servitudes sont concernées (voir tableau ci-dessous).



L'objectif est d’abandonner le réseau vétuste dans les zones concernées, de faire un recensement de tous les branchements, d’établir la pose de coffrets compteur et de mettre à jour les plans de récolement.



Pour assurer les travaux, le service hydraulique a été renforcé par dix nouveaux agents qui seront divisés en deux équipes, sous la responsabilité de Jocelyn Poulou, responsable du service de l’eau et de l’assainissement. Aussi, Sébastien Bascou, formateur en assistance technique les accompagnera sur le terrain.



Le montant global de cette opération est de plus de 157 millions de francs financé, via le contrat de projet par l’Etat, le Pays et la commune.



Selon le Code Général des Collectivités Territoriales, dans son article L2573-27, toutes les communes doivent assurer le service de la distribution d'eau potable au plus tard le 31 décembre 2024.