Teva Poulain s’impose à la Feria Carrefour

Tahiti, le 12 novembre 2023 - La 24e édition de la Feria Carrefour s’est tenue samedi après-midi sur un parcours de 8 km reliant les magasins Carrefour de Faa’a et de Punaauia. Teva Poulain a remporté l’épreuve en 28’04’’ devant le jeune cadet Kohai Schmit, Eddy Pang Fat complétant le podium. Succès d’Océane Tanguy dans la catégorie féminine.



L’AS Tefana athlétisme et sa présidente Françoise Teriierooiterai peuvent compter sur un partenaire fidèle avec l’enseigne Carrefour, les deux parties proposant samedi aux amateurs de course à pied la Feria Carrefour, dont c’était la 24e édition. Les participants se sont massés à 16 h 30 sur la ligne de départ fixée devant le magasin de Faa’a pour s’élancer vers le Carrefour Moana Nui à Punaauia et couvrir environ 8 km par un temps lourd mais relativement clément pour la pratique de la course à pied. Une modification a été apportée dans le parcours par rapport aux éditions précédentes, le passage par le parc Vairai étant annulé pour cause de concert et remplacé par un détour sur le site de Vaitupa à Faa’a.



Participation satisfaisante, samedi, avec près de 150 coureurs au départ. Il manquait en revanche plusieurs pointures tels Benjamin Zorgnotti et Damien Troquenet, probablement en lice le lendemain matin au cross triathlon de Atimaono. Absence également de Sylvain Blachier et Élodie Touffet, les lauréats homme et femme de l’édition 2022 de l’épreuve. Il y avait quand même quelques bons spécialistes qui ont l’habitude de bien figurer dans les épreuves de courses à pied sur route locales, à commencer par Teva Poulain.



Le sociétaire de Marara Tri a d’ailleurs pris position rapidement en tête du peloton et dicté son rythme. Après moins d’un kilomètre de course, Teva Poulain, Kohai Schmit, Alexander Casu et Brieuc Rigaud avaient creusé un écart avec le gros du peloton. Brieuc Rigaud se faisait ensuite doucement distancer, puis c’était au tour d’Alexander Casu de céder à mi-parcours. Teva Poulain et le prometteur triathlète cadet Kohai Schmit derrière lui avaient fait le ménage et allaient sans nul doute se disputer la victoire, sauf écroulement de l’un ou de l’autre.



Belle résistance du jeune Kohai Schmit



Ce ne sera pas le cas, tous deux finissant fort et en particulier Teva Poulain qui accélérait nettement dans le final pour terminer deux secondes devant Kohai Schmit qui s’est accroché jusqu’au bout. Eddy Pang Fat finissait à près de deux minutes pour monter sur la 3e marche du podium scratch. Teva Poulain avait bien géré ses efforts : “Je n’avais pas spécialement envie de faire la course en tête, mais j’ai couru à mon rythme tout au long du parcours, car quand on prend de l’âge, il vaut mieux prendre son allure et s’y tenir. La situation a fait que j’ai finalement imposé mon rythme en tête. Le jeune cadet qui était dans ma foulée était costaud et il m’a tenu tout au long de la course et c’est l’expérience qui a fait la différence dans le final. Je gagne aujourd’hui, mais ce n’est pas une surprise car il faut reconnaître qu’il manquait des ténors. C’est une satisfaction quand même d’ajouter un succès à mon palmarès.”



La course s’est aussi décantée relativement rapidement chez les dames, Océane Tanguy faisant la course en tête pour lâcher Clémence Dede et Sophie Bouchonnet au train. La licenciée de Marara Tri prenait la 18e place au scratch en 32’22’’, Clémence Dede et Sophie Bouchonnet terminant côte-à-côte à une minute d’Océane Tanguy.



Prochain rendez-vous de course à pied le samedi 9 décembre avec le Championnat de Polynésie de cross sur le domaine de Atimaono et peut-être avec la présence de tous les ténors de la spécialité qui seront de retour des Jeux du Pacifique aux îles Salomon, la délégation tahitienne s’envolant vers Honiara mercredi.