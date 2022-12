Teva Poulain domine la Corrida de Faa’a

Tahiti, le 11 décembre 2022 - La 26e édition de la Corrida de Faa’a s’est déroulée samedi en fin d’après-midi sur une distance de 8 kilomètres. Teva Poulain l’a emporté en 28’ 29’’ devant Sylvain Blachier, Océane Tanguy terminant 1re féminine en 33’ 17’’.



L’AS Tefana anime en partie le calendrier des courses sur route en cette fin d’année 2022. Après la Feria Carrefour du 11 novembre et avant la Nike Saint-Sylvestre programmée le 31 décembre, Françoise Teriierooiterai, la présidente de Tefana athlétisme, et son équipe ont convié les intéressés à participer à la Corrida de Faa’a. C’est l’une des épreuves récurrentes du calendrier local de course à pied depuis près de trois décennies. Ils étaient 115 partants hommes et femmes à se présenter samedi après-midi sur la ligne de départ sous la passerelle du Carrefour Faa’a à 16h30. Face à eux : un parcours de 8 kilomètres en direction du rond-point de Heiri avant de revenir vers la ligne d’arrivée à Carrefour Faa’a.



En l’absence de Benjamin Zorgnotti, engagé dans le Half-Ironman de Taupo, la course pour la victoire s’annonçait ouverte chez les hommes, malgré la qualité de favori de Sylvain Blachier, le récent vainqueur de la Feria Carrefour. Élodie Touffet également absente chez les dames, Océane Tanguy s’imposait, elle, comme la nette favorite chez les dames. Et ces pronostics n’ont été démentis qu’en partie seulement.



Teva Poulain bat Sylvain Blachier au sprint



Dès le départ, Teva Poulain a pris la tête de l’épreuve avec Sylvian Blachier dans sa foulée, son partenaire du club de l’Ace Arue. Tous deux ont doucement mais sûrement écarté la menace de leurs plus proches poursuivants au fil des kilomètres. Aux alentours du 5e km, Teva Poulain s’est laissé dépasser par Sylvain Blachier, tout en restant dans sa foulée. Une position de suiveur qu’il a gardée jusqu’à 400 mètres de l’arrivée. Là, Teva Poulain devait accélèrer pour finir au sprint et décrocher la victoire en 28’ 29’’ ; à 4 secondes devant Sylvain Blachier. Toujours bien placé mais jamais vainqueur, Teva Poulain a choisi la bonne stratégie samedi comme il nous le confie : “Je sors de maladie donc je ne suis pas dans ma forme optimale et j’ai géré ma course stratégiquement plutôt que de privilégier le chrono. J’ai décidé de faire la course en tête à mon rythme, mais après la mi-course, j’ai laissé Sylvain passer devant pour temporiser. Finalement, je me sentais bien et j’ai lancé mon sprint à 400 mètres de l’arrivée et j’ai vu que Sylvain ne pouvait pas suivre. J’ai l’habitude de composer avec la course à pied, le triathlon et le cyclisme, mais ces derniers temps je ne me suis consacré qu’à la course à pied et ça a porté ses fruits aujourd’hui”.



Emmanuel Hutin a complété le podium scratch chez les hommes. Dans la catégorie féminine, Océane Tanguy s’est largement imposée en 33’ 17’’, Louise Grosgogeat terminant deuxième féminine en 35’ 22’’. Rendez-vous est maintenant donné le 31 décembre aux amateurs de course à pied pour la Nike Saint-Sylvestre qui aura lieu quelques heures avant le passage en 2023.