Teva Poulain champion de Polynésie

Parole à Poerava Van Bastolaire :



Quelques mots sur votre course ?



« J’ai lâché à deux reprises le peloton. J’étais tout simplement cramée ! Ayant d’autres priorités dernièrement, je n’étais pas au top de ma forme. Heureusement que mon équipier de course, mon coach, l’homme de ma vie, Laurent, a décroché du peloton pour m’aider à revenir dans le groupe. Je suis allée chercher dans mes dernières ressources. Je me suis replacée, j’ai pu récupérer en me ravitaillant correctement, en pensant à ma famille qui m’attendait en haut du Tahara’a. »



Vous avez pu finalement gagner la course ?



« Crampée de partout, je suis allée chercher cette victoire inespérée, alors que plus personne n’y croyait. (...) Félicitations à la redoutable championne Kylie Vernaudon pour son courage. J’aurais peut être abandonné si elle n’avait pas été là ! »