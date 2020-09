Teura Tupaia bat encore son record personnel au javelot

Tahiti, le 28 septembre 2020 – Avec un jet mesuré à 75,55 mètres, Teura Tupaia, vice-champion de France du lancer de javelot, a établi dimanche son nouveau record personnel à l'occasion du meeting national d'Epinal.



"Les prochaines semaines je serai encore plus performant", avait prévenu Teura Tupaia, après les championnats de France élite d'athlétisme. Et le vice-champion de France du lancer de javelot est passé de la parole aux actes, dimanche, à l'occasion du meeting national d'Epinal.



Après un premier jet à 69,10 mètres, le lanceur a envoyé son engin volé à 75,55 mètres sur son deuxième essai. Soit plus de mètres de mieux que son précédent record personnel qui s'établissait, depuis le 12 septembre et les championnats de France, à 73,07 mètres.



Avec sa nouvelle marque de référence, Teura Tupaia a remporté le concours devant Lukas Moutarde, champion de France en titre et ses 71,17 mètres. Mais l'essentiel était surement ailleurs pour le grand espoir de l'athlétisme polynésien. Avec ses 75,55 mètres, Tupaia s'est un peu plus rapproché de la barre des 80 mètres et des minimas qui seront requis, pour participer aux Jeux olympiques de Tokyo l'année prochaine.