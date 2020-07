Teura Iriti, vainqueur par procuration ?

La désormais première magistrate d'Arue ne s'épanchera pas plus sur l'action en cours de son adversaire malheureux. Grand seigneur dimanche au soir de la défaite, accusateur mercredi, Schyle a préféré joué la politique de la chaise vide ce vendredi en ne venant pas assister au sacre de celle qui l'a battu de 79 petites voix. "Laissons la justice faire son travail", se contentera-t-elle de dire à la presse sur le sujet. Une foi en la justice qui s'accompagne d'une confiance dans l'hypothèse d'un nouveau scrutin. "Chiche retournons aux urnes !".



Un retour aux urnes après un scrutin favorable qui n'est pas une première pour Iriti. En 2014, l'actuel présidente du groupe Tahoera'a à l'assemblée avait été élue sénatrice. Un mandat bref, la faute à un recours du Tavini aboutissant à l'invalidation de l'élection six mois plus tard. Lors des sénatoriales partielles, elle perdait alors son siège lors d'un duel fratricide face à Nuihau Laurey et Lana Tetuanui. Après l'annonce du recours de Schyle, le tribunal administratif aura donc à trancher dans les semaines qui viennent pour savoir si l'éphémère sénatrice sera ou non un éphémère maire.